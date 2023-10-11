У метро Москви зіткнулися два потяги (відео)

Зазначається, що серед пасажирів серйозно травмованих немає

На станції московського метро «Печатники» Люблінсько-Дмитровської лінії сталося зіткнення двох поїздів, про що повідомили у департаменті транспорту.

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«Сьогодні вранці, о 10:22, на станції метро «Печатники» Люблінсько-Дмитровської лінії стався накат старого составу, який прямував з депо без пасажирів, на потяг, що вже стояв на станції», – йдеться в поаідомленні департаменту.

Наразі усі служби метро працюють над відновленням руху на ділянці. Причини події встановить спеціальна комісія.

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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що серйозно постраждалих внаслідок інциденту немає – травмований машиніст, йому надається допомога.

«Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, рух поїздів буде запущено в найближчі кілька годин. Усім буде надана необхідна допомога та підтримка», – додав він.

Мосміськтранс виділив 59 автобусів для компенсаційного маршруту від метро «Дубрівка» до «Люблино» із зупинками біля станцій метро.

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Нагадаємо, метрополітени в російських містах переобладнають під бомбосховища та протирадіаційні укриття. Нові вимоги до використання метро вже розробляють вчені Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. У документі пропишуть вимоги для пристосування метрополітенів під протирадіаційні укриття та притулку, а також для захисту людей від впливу звичайних фугасних та осколкових засобів ураження.