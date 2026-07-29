«На фронт, Путін чекає». Польська компанія звільнила чоловіка, який напав на українців

Польська поліція розслідує образи українців на будівництві

У Польщі поліція відкрила провадження через погрози та дискримінацію за національною ознакою після інциденту на будівельному майданчику поблизу Кракова. Працівника, який ображав українців, уже звільнили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на wiadomosci.radiozet.pl.

Інцидент стався на виробничому майданчику неподалік міста Скавіна в Малопольському воєводстві. У соцмережах поширилося відео, на якому чоловік у будівельній касці та сигнальному жилеті нецензурно ображає українських працівників, називає їх «бандерівцями», наказує «йти на фронт» і вигукує: «Путін чекає на вас». Наприкінці запису він підходить до чоловіка, який веде зйомку, та намагається відібрати телефон.

Наступного дня двоє громадян України звернулися до поліції із заявою про погрози. Поліція Кракова розпочала розслідування за статтями про погрози та дискримінацію за національною ознакою.

«Матеріали, зібрані у цій справі, будуть передані до прокуратури», – повідомили у Малопольській поліції.

Правоохоронці зазначили, що особу чоловіка вже встановлено, однак наразі його не затримували. Слідчі також мають намір з'ясувати всі обставини конфлікту, зокрема події, які передували запису відео.

На інцидент відреагувала компанія Grupa Stadnicki, співробітником якої був чоловік. У заяві підприємства наголосили, що дотримуються принципу нульової толерантності до будь-яких проявів агресії та насильства.

«Ця особа більше не представляє нашу компанію в жодному статусі», – заявили у компанії. У Grupa Stadnicki також перепросили за інцидент і наголосили, що жодні емоції чи професійні суперечки не можуть виправдати фізичну агресію або образи.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на 20-річну українку та 21-річного українця. За даними поліції, напад супроводжувався образами на національному ґрунті. Правоохоронці затримали двох підозрюваних, одному з них уже висунули обвинувачення у побитті та застосуванні насильства з мотивів національної ненависті.

Після інциденту виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству України терміново вжити необхідних заходів реагування. Дипломати направили офіційний запит до польських правоохоронців і очікують на офіційне підтвердження обставин нападу та притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Польщі.