Польща зробила нову заяву стосовно розміщення ядерної зброї на її території

Водночас Варшава не відмовляється від участі в ядерному стримуванні НАТО

Польща не хоче розміщувати на своїй території ядерні боєголовки, хоча продовжує наполягати на участі в системі ядерного стримування НАТО. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на слова заступника міністра національної оборони Павла Залевського, пише «Главком».

«Польща не хоче мати ядерні боєголовки на своїй території», – заявив Залевський, відповідаючи на запитання про можливість розміщення ядерних можливостей у межах майбутньої американської військової присутності.

Водночас Варшава не відмовляється від участі в ядерному стримуванні НАТО. Польща також зацікавлена у збільшенні постійної присутності військ США та зараз обговорює з Вашингтоном можливість створення додаткових американських баз.

Раніше польський президент Кароль Навроцький виступав за активнішу участь Польщі в ядерному стримуванні та закликав розглянути можливість розміщення ядерної зброї союзників у країні. Тепер уряд у Варшаві фактично проводить межу: Польща хоче отримати додаткові гарантії безпеки та американські війська, але без американських ядерних боєголовок на своїй території.

Однією з причин зміни акцентів може бути прагнення Варшави посилити американську військову присутність насамперед за рахунок звичайних військових спроможностей. США нині переглядають розміщення своїх сил у Європі, а Дональд Трамп раніше заявляв про можливість відправлення до Польщі додаткових 5 тис. військових на постійній основі.

Водночас розміщення ядерної зброї могло б зробити Польщу пріоритетною ціллю для російських ударів у разі прямого конфлікту з НАТО. Саме тому Варшава може надавати перевагу посиленню звичайних військових сил і американської присутності без фізичного розміщення ядерних боєголовок на своїй території.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський скептично відреагував на повідомлення про переговори директора ЦРУ Джона Реткліффа в Москві. Польський дипломат дав зрозуміти, що Варшава не повинна покладатися на запевнення Кремля про відсутність планів нападу на країни НАТО.