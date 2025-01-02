Трамп влаштує «мітинг перемоги» перед інавгурацією

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року

Обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні за день до інавгурації. Про це повідомляє The Hill.

Захід, який у Трампа називають «мітингом перемоги», відбудеться на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона. Спікерів мітингу поки не оголошували, але очікується, що промову виголосить сам Трамп.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Як повідомлялося, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Натомість російського диктатора Володимира Путіна не запросили на інавгурацію Трампа.

Згодом стало відомо, що голова КНР Сі Цзіньпін не приїде до Вашингтона на президентську інавгурацію Дональда Трампа. Запрошення застало Пекін, який звик до суворого протоколу, зненацька, китайські чиновники були здивовані намірами Трампа.