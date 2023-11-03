У Росії партизани спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет (фото)
Акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору
У ніч з 2 на 3 листопада у місті Нижньому Новґороді РФ партизани спалили автомобіль генерального директора акціонерного товариства «ГосНИИмаш». Про це повідомляє Головне управління розвідки Мінборони.
Як зазначається, авто має номер Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152. « Спалене авто належало громадянину РФ Кузнєцову Іґорю Олександровичу, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства «госНИИмаш»», – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у розвідці, вказане підприємство – провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими Росія завдає ударів по об’єктах в Україні.
«Акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору. Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців та руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи і ніде не зможе почуватись у безпеці. Полювання триває», – уточнили у розвідці.
Раніше повідомлялося, що партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі.
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