Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії партизани спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії партизани спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет (фото)
фото: пресслужба розвідки

Акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору

У ніч з 2 на 3 листопада у місті Нижньому Новґороді РФ партизани спалили автомобіль генерального директора акціонерного товариства «ГосНИИмаш». Про це повідомляє Головне управління розвідки Мінборони.

У Росії партизани спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет (фото) фото 1

Як зазначається, авто має номер Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152. « Спалене авто належало громадянину РФ Кузнєцову Іґорю Олександровичу, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства «госНИИмаш»», – йдеться у повідомленні.

У Росії партизани спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет (фото) фото 2

Як зазначили у розвідці, вказане підприємство – провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими Росія завдає ударів по об’єктах в Україні.

«Акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору. Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців та руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи і ніде не зможе почуватись у безпеці. Полювання триває», – уточнили у розвідці.

Раніше повідомлялося, що партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі.

Теги: росія автомобіль Volvo партизани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Carlsberg не хоче вести бізнес у Росії
Росія вкрала бізнес великої пивної компанії – Reuters
Вчора, 13:39
Фінляндія спорудила новий паркан на кордоні з Росією
Фінляндія зміцнить паркан на кордоні з Росією
28 жовтня, 16:44
Росіяни, які відмовились воювати, надалі будуть спрямовані на «м’ясні штурми» під Авдіївку
Окупанти формують «м’ясні загони» з відказників
27 жовтня, 12:12
В огорожі в/ч була виявлена дірка
У РФ заявили про спробу теракту у військовій частині під Москвою
24 жовтня, 07:31
Усі програми РФ нині спрямовані на те, аби зробити з депортованих дітей – слухняних російських військових
Діти займають перше місце у плані Путіна зі знищення України: що задумав диктатор
19 жовтня, 14:00
Російська ракета Х-555
Скільки ракет РФ могла накопичити для зимових ударів: дані Defense Express
16 жовтня, 20:35
Володимир Путін та патріарх Кирил
На окупованих територіях Росія замінює українських священиків своїми агентами
13 жовтня, 01:50
У Брянську пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
У Брянську пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
12 жовтня, 23:26
ЗСУ дають відсіч ворогу
Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
5 жовтня, 07:33

Соціум

У Росії партизани спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет (фото)
У Росії партизани спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет (фото)
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
Австрія почне депортувати нелегальних мігрантів у третю країну
Австрія почне депортувати нелегальних мігрантів у третю країну
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
У Бельгії через негоду загинув 5-річний хлопчик з України
У Бельгії через негоду загинув 5-річний хлопчик з України
Скільки американців вважають допомогу Україні надмірною: результати опитування
Скільки американців вважають допомогу Україні надмірною: результати опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
55K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
34K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
15K
У Кропивницькому пролунали вибухи
14K
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
8473
На Одещині прогриміли вибухи

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту