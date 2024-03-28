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ISW назвав умову за якої росіяни можуть офіційно звинуватити Україну в теракті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ISW назвав умову за якої росіяни можуть офіційно звинуватити Україну в теракті
Росія пов'язує Україну і Захід з терактом, але ще не висунула офіційних звинувачень
фото з відкритих джерел

Кремль сподівається, що сприйняття причетності України і Заходу до нападу в «Крокусі» збільшить внутрішню підтримку війни в Україні

Росія все ще може офіційно звинуватити Україну в атаці на «Крокус Сіті Хол», якщо вважатиме, що інших інформаційних акцій недостатньо для виклику внутрішньої реакції, якої вона, ймовірно, хоче. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, прагне скористатися ширшими соціальними страхами і гнівом росіян після нападу на «Крокус Сіті Холл», зображуючи Україну, США і Захід як безпосередні терористичні загрози.

Російський слідком, Генпрокуратура і депутати Думи раніше пов'язували Україну і Захід з терактом, але ще не висунули офіційних звинувачень. ISW вважає, що російська влада може взагалі утриматися від офіційних звинувачень, оскільки всі наявні докази свідчать, що відповідальною за цей напад є Ісламська держава.

Кремль, ймовірно, сподівається, що сприйняття причетності України і Заходу до нападу в «Крокус Сіті Холі» збільшить внутрішню підтримку війни в Україні, і російські чиновники, можливо, будуть посилатися на більш широке розуміння того, що вони вважають тероризмом, щоб і надалі зображати українців терористами, а Захід – спонсором тероризму.

А офіційно звинуватити Україну в організації нападу Росія може, якщо вважатиме, що інші інформаційні зусилля недостатні для того, щоб викликати потрібну реакцію в країні.

Нагадаємо, наразі відомо про 139 загиблих унаслідок теракту у музичному центрі «Крокус сіті хол», 120 з них опізнано. Розбір конструкцій, що обвалилися, завершено.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. 

До слова, Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня.

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Теги: теракт напад росія

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