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У Румунії підліток підпалив школу через конфлікт з батьками

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Румунії підліток підпалив школу через конфлікт з батьками
Правоохоронці відкрили розслідування, у ході якого встановили деталі умисного підпалу
фото ілюстративне

Виявилося, що причиною стало непорозуміння з батьками

У місті Мехединці на заході Румунії стався шокуючий інцидент: 14-річний хлопець вчинив підпал будівлі місцевої школи. Правоохоронці встановили, що причиною такого вчинку став конфлікт з батьками, які нещодавно повернулися з Франції. Про це інформує видання Antenna 3. 

Як розповіли ЗМІ, на місці пожежі слідчі виявили 14-річного хлопця із запальничкою та легкозаймистими речовинами Під час допиту він зізнався, що вдався до підпалу, аби привернути увагу батьків, які, на його думку, знехтували ним.

Наразі хлопець госпіталізований до медичного закладу, де проходить психіатричну експертизу. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі, якщо буде визнано осудним.

Нагадаємо, що главі МВС Франції надіслано лист, заражений чумою.

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До слова: Румунія виявила уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною

Теги: школа Румунія конфлікт

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