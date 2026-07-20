Росія вислала військового аташе Італії: Рим назвав причину

За повідомлення МЗС Італії, рішення російської сторони є «явним актом помсти» за дії Італії

Росія вислала військового аташе посольства Італії в Москві та одного з його співробітників. У Римі назвали це безпідставним кроком і пов'язали його з нещодавнім рішенням Італії вислати двох російських військових аташе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

За його словами, рішення російської сторони є «явним актом помсти» за дії Італії.

«Російська Федерація вислала без причини італійського військового аташе в Москві разом із його помічником. Йдеться про відвертий акт помсти за висилку з Італії двох російських військових аташе, які справді були спіймані на гарячому під час здійснення шпигунської діяльності на шкоду нашій національній безпеці», – написав Таяні.

Глава італійської дипломатії наголосив, що двох російських військових аташе вислали після того, як їх викрили на шпигунській діяльності, яка становила загрозу національній безпеці Італії.

Нагадаємо, раніше Італія вислала двох російських військових аташе після того, як їх викрили на шпигунстві. У Римі заявили, що їхня діяльність становила загрозу національній безпеці країни. Тепер Москва відповіла дзеркальним кроком, оголосивши персонами нон ґрата італійського військового аташе та його помічника.