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У Саудівській Аравії вперше продаватимуть товар, який був заборонений 70 років

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Саудівській Аравії вперше продаватимуть товар, який був заборонений 70 років
Посадовці країни мають намір протидіяти таким чином незаконній торгівлі алкоголем
фото з відкритих джерел

У магазині буде запроваджено низку обмежень 

Саудівська Аравія заявила, що відкриє у столиці Ер-Ріяді перший за понад 70 років магазин з продажу алкоголю. Але він працюватиме лише для групи немусульманських емігрантів – дипломатичного персоналу, пише BBC.

Дипломати в цій країні роками привозили випивку як дипломатичну пошту. Посадовці Саудівської Аравії заявили, що магазин буде протидіяти «незаконній торгівлі алкоголем». Новий магазин буде розташований у дипломатичному кварталі Ер-Ріяда – його планують відкрити протягом кількох тижнів. У закладі діятиме низка обмежень. Наприклад, посланцям, які захочуть алкоголю, потрібно буде заздалегідь зареєструватися та отримати дозвіл від уряду, а також бути старшими за 21 рік. Крім того, у магазині «потрібно були в належному одязі».

Також будуть ще обмеження за кількістю алкоголю, який дипломати зможуть випити за місяць. Окрім того, влада країни планує «нову нормативну базу», яка також дозволить дипломатам ввозити «конкретну кількість» алкоголю, щоб «покласти край неконтрольованому обміну такими товарами».

Чому Саудівська Аравія заборонила алкоголь?

Хоча в ісламі алкоголь заборонений, Саудівська Аравія до 1952 року примирливо ставилася до його присутності в країні. Ситуація змінилася після того, як у 1951 році принц Саудівської Аравії застрелив британського віцеконсула за те, що він відмовився налити ще під час вечірки. Згодом принца засудили за вбивство, а король через рік ввів повну заборону на алкоголь.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів встановив норми щодо продажу продукції у магазинах Duty Free. Тепер можна продавати 2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю одній особі протягом однієї доби. 

До слова, шампанське може зовсім зникнути до 2050 року. За словами вчених, три сорти винограду, які використовують майже в усіх видах шампанського – шардоне, піно нуар і піно мене – на межі вимирання. Причиною цьому стала кліматична криза. 

Теги: алкоголь Саудівська Аравія магазин влада

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