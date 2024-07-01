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В Дніпрі пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Дніпрі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тривога була оголошена о 01:58 у Дніпропетровській області

Сьогодні, 1 липня, в Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомило Суспільне.

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для східних областей та зокрема для Дніпра.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

В Дніпрі пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 30 червня, ввечері, у Києві внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

«Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється. На місце слідують підрозділи ДСНС», – сказано у повідомленні.

Раніше вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка виникла ще 12 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів.

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Теги: вибух Дніпро

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