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В Оріхові загинуло подружжя, яке під обстрілами опікувалося покинутими тваринами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В Оріхові загинуло подружжя, яке під обстрілами опікувалося покинутими тваринами
Любов та Юрій Лисенки залишилися в небезпеці заради єдиної мети – рятувати покинутих тварин
фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Попри постійні вибухи та щоденні руйнування, Лисенки знаходили можливості годувати підопічних і піклуватися про їхнє здоров'я

У прифронтовому місті Оріхів Запорізької області загинули Юрій та Любов Лисенки. Подружжя доглядало за тваринами, яких залишили евакуйовані жителі. Про їхню загибель повідомив пастор місцевої церки Віктор Гаранський, інформує «Главком».

За словами пастора, життя волонтерів обірвалося кількома днями раніше. Деталей він не розголошував, проте вся місцева громада знала, у яких надважких умовах жило та працювало подружжя.

У листопаді 2023 року Любов та Юрій Лисенки розповідали журналістам, що коти та собаки супроводжують їх усе життя. А коли Оріхів перетворився на одну з найгарячіших точок області, а більшість сусідів евакуювалися, пара відмовилася виїжджати. Вони залишилися в небезпеці заради єдиної мети – рятувати покинутих тварин.

Собаки, за якими доглядали Любов та Юрій Лисенки.
Собаки, за якими доглядали Любов та Юрій Лисенки.
фото: Суспільне Запоріжжя

Попри постійні вибухи та щоденні руйнування, Юрій та Любов знаходили можливості годувати підопічних і піклуватися про їхнє здоров'я. Тварини звикли до своїх рятівників і знали, куди бігти, коли наставав час обіду. «Варимо котикам та собакам три-чотири каструлі каші, курячі лапки, щоб бульончиком приправити. Потім маємо близько трьох годин вільного часу, щоб собі щось зварити, і вже знову їх треба кормити», – розповідала Любов Лисенко. 

Любов Лисенко, листопад 2023 року
Любов Лисенко, листопад 2023 року
фото: Суспільне Запоріжжя

Нагадаємо, 1 вересня російські окупанти атакували рятувальників у Запорізькому районі. Ворожий дрон влучив в автомобіль ДСНС, який їхав на виклик для гасіння пожежі в Кушугумі. Унаслідок удару четверо рятувальників дістали поранення.

У ніч на 31 серпня російська окупаційна армія вдарила FPV-дроном по багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Двоє людей, серед яких підліток, дістали поранення внаслідок атаки.

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Теги: Запоріжжя обстріл смерть

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