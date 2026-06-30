Трамп пообіцяв «ощасливити» Туреччину перед самітом НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом може ухвалити рішення, яке «зробить Туреччину дуже щасливою». Його заява пролунала напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euractiv.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо своїх планів перед самітом Альянсу, американський президент не став уточнювати, про яке саме рішення йдеться. «Ймовірно, я зроблю щось, що зробить їх (Туреччину) дуже щасливими», – сказав Трамп.

Як зазначає Euractiv, адміністрація США вже повідомила Конгрес про намір схвалити продаж американських двигунів вартістю 613 млн євро для турецького винищувача п'ятого покоління KAAN, який наразі перебуває на стадії розробки.

Водночас головною темою залишається можливе повернення Туреччини до програми американських винищувачів F-35. Анкару виключили з неї у 2019 році після придбання російських зенітних ракетних комплексів С-400.

За даними видання, Ізраїль і Греція виступають проти продажу Туреччині літаків F-35, оскільки вважають, що це може суттєво змінити баланс сил у регіоні. «Американці схвалять рішення, і Америка має власні інтереси. Ізраїль вважає, що на цьому етапі постачання Туреччині цих літаків не є бажаним для нашого регіону», – заявив у травні посол Ізраїлю в Греції Ноам Кац.

Крім того, членкиня Палати представників США від Демократичної партії Діна Тітус збирає підписи під зверненням до Конгресу із закликом заблокувати можливий продаж F-35 Туреччині.

Водночас співрозмовник Euractiv із числа представників розвідки вважає, що продаж двигунів для літака KAAN, найімовірніше, буде схвалений. Натомість питання щодо F-35 залежатиме від того, чи погодиться Туреччина передати свої комплекси С-400 третій країні. Одним із можливих покупців, за інформацією видання, називають Південну Корею.

Також Euractiv зазначає, що відносини між Туреччиною та Ізраїлем залишаються напруженими. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що серйозно сприймає погрози президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та планує обговорити це питання зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, країни НАТО підготували проєкт рішень щодо подальшої підтримки України, який планують розглянути під час саміту Альянсу в Анкарі. За даними Politico, документ містить нові оборонні контракти та фінансові зобов'язання щодо допомоги Києву.