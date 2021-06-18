В Іспанії скасують обов'язкове носіння масок на вулицях

З 26 червня в Іспанії буде скасовано масковий режим на вулицях

Уряд погодився послабити масковий режим після звернення десяти громад з відповідним проханням

В Іспанії 26 червня скасують обов'язкове носіння масок на вулиці. Про це заявив прем'єр–міністр країни Педро Санчес, повідомляє El Mundo.

«Наші вулиці, наші обличчя відновлять свій звичний вигляд протягом наступних кількох днів. Ми знову отримуватимемо задоволення від життя на вулиці без масок», – сказав Санчес.

Уряд прийняв відповідне рішення після того, як 10 громад звернулися до влади із проханнями скасувати масковий режим.

За кілька тижнів до цього глава Центру з координації медичних повідомлень і надзвичайних ситуацій Фернандо Симон натякав, що незабаром маски на вулицях можуть бути необов'язковими.

Як відзначає видання, ослаблення маскового режиму – це прохання не тільки автономій, а й різних економічних секторів, бо вони вважають це прискоренням, яке може посприяти туризму й економічній реактивації.

Нагадаємо, уряд Латвії у вівторок, 15 червня скасував вимогу використовувати маски на вулиці, де спостерігається інтенсивний рух людей.

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