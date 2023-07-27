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«Вагнерівці» пригнали в Білорусь велику кількість бронетехніки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вагнерівці» пригнали в Білорусь велику кількість бронетехніки
У Білорусь найманці сьогодні завезли п'ять бронеавтомобілів «Щука»
фото з відкритих джерел

У колоні найманців, які сьогодні ввійшли в Білорусь, мінімум 50 одиниць автомобільної техніки

До Білорусі прибула чергова колона «вагнерівців», в її складі серед іншого бронеавтомобілі «Щука». Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

12-та колона ПВК «Вагнер» зайшла в Білорусь через пункт пропуску Понятівка (РФ) – Звенчатка (Білорусь). Відзначається, що в колоні мінімум 50 одиниць автомобільної техніки, серед яких п'ять бронеавтомобілів «Щука» («Чекан»).

Також в колоні помічені три бензовози, автобус, 17 фур, мінімум три трали (перевозять екскаватор, бензовоз і бронеавтомобіль «Щука» («Чекан»), шість Камазів (тент), дві «буханки», пікапи і легкові авто.

Згідно супутниковим знімкам на базі «Ціль» у Білорусі знаходиться вже близько 750 одиниць техніки «вагнерівців», її кількість за тиждень зросла в півтора рази.

Раніше повідомлялося, що «вагнерівців» у Білорусі очолив уродженець України. Керівником найманців став 47-річний Сергій Чубко із позивним Піонер, який народився і провів дитинство у Чернівцях. 

Напередодні за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформували, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Інші ж поїхали разом із Пригожиним до Білорусі.

Теги: Білорусь ПВК «Вагнер»

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