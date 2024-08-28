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Трамп заявив, що досяг угоди з Гарріс щодо правил проведення дебатів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп заявив, що досяг угоди з Гарріс щодо правил проведення дебатів
Трамп заявив, що він досяг домовленості про участь у дебатах 10 вересня
фото: AP

Правила майбутніх дебатів значною мірою повторюватимуть умови дебатів між Трампом і Байденом

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він «досяг домовленості» про участь у дебатах 10 вересня з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Про це пише CNN.

За даними джерела, знайомого із цим питанням, правила майбутніх дебатів значною мірою повторюватимуть умови, які CNN використовував для дебатів 27 червня. Зокрема йдеться про те, що мікрофони будуть вимкнені під час виступу іншого кандидата, а в студії не будуть присутні глядачі.

Водночас у своєму дописі у Truth Social Трамп не згадує про вимкнені мікрофони, просто зазначивши, що правила будуть такими ж, як і під час його перших дебатів з президентом Джо Байденом.

Як пише CNN, правила дебатів тоді передбачали відсутність аудиторії в студії. Обидва кандидати стояли на однаковій трибуні, а їхнє місце визначалося підкиданням монети. 90-хвилинні дебати мали дві рекламні перерви, під час яких співробітникам передвиборчих штабів не дозволялося взаємодіяти з кандидатами. На сцену не можна було виносити реквізит або заздалегідь написані нотатки, але кандидатам видавали ручку, блокнот і пляшку води.

За словами джерела, кампанія Гарріс стверджує, що з ABC тривають дискусії щодо того, чи залишатимуться мікрофони ввімкненими під час президентських дебатів у вересні.

У своїй заяві представник кампанії Гарріс звернувся до Трампа, сказавши: «Обидва кандидати публічно заявили про свою готовність дебатувати з невимкненим мікрофоном протягом дебатів, щоб повністю забезпечити можливість обміну думками між кандидатами по суті, але, схоже, Дональд Трамп дозволяє його провідники відмінюють його. Сумно!».

Передвиборчий штаб Трампа, за словами джерела, хотіла, щоб мікрофони були вимкнені протягом усіх дебатів, за винятком кандидата, чия черга говорити, як це було в червні. Але в понеділок Трамп заявив журналістам, що волів би мати ввімкнені мікрофони.

Як повідомлялося раніше, переговори щодо проведення дебатів між кандидатом у президенти США від демократів Камалою Гарріс та її опонентом Дональдом Трампом зупинилися. Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, ще у червні команда президента США Джо Байдена домовилася з командою Трампа, що мікрофони в ході дебатів вмикатимуть лише тому, чия черга виступати. Але після того, як кандидатом від демократів стала віце-президент Гарріс, її команда висунула нові умови, які передбачають, що мікрофони будуть постійно увімкнені. 

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Теги: Дональд Трамп вибори у США президент дебати Камала Гарріс

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