Стало відомо, чи Сі Цзіньпін візьме участь у саміті БРІКС
Саміт відбудеться в Нью-Делі 12-13 вересня
Лідер Китаю візьме участь у 18-й зустрічі глав країн БРІКС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС КНР.
«На запрошення прем’єр-міністра Республіки Індія Нарендри Моді президент Сі Цзіньпін візьме участь у 18-му саміті БРІКС, який відбудеться в Нью-Делі 12-13 вересня», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін планує взяти участь у черговому саміті БРІКС, який відбудеться в Нью-Делі 12-13 вересня.
Зауважимо, що минулого року лідери Росії та Китаю, Володимир Путін і Сі Цзіньпін, відмовилися брати участь у саміті БРІКС у Бразилії. Сі Цзіньпін відправив замість себе прем’єр-міністра Лі Цяна.
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