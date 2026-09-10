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Стало відомо, чи Сі Цзіньпін візьме участь у саміті БРІКС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стало відомо, чи Сі Цзіньпін візьме участь у саміті БРІКС
Минулого року Сі Цзіньпін відмовився від участі в саміті
фото: depositphotos

Саміт відбудеться в Нью-Делі 12-13 вересня

Лідер Китаю візьме участь у 18-й зустрічі глав країн БРІКС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС КНР.

«На запрошення прем’єр-міністра Республіки Індія Нарендри Моді президент Сі Цзіньпін візьме участь у 18-му саміті БРІКС, який відбудеться в Нью-Делі 12-13 вересня», – йдеться у повідомленні.

БРІКС (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa – «Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР») – міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються[2]. Декларативно група створена для збільшення інвестиційних можливостей, угруповання перетворилося на геополітичний блок, уряди яких щорічно зустрічаються на офіційних самітах і координують багатосторонню політику з 2009 року.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін планує взяти участь у черговому саміті БРІКС, який відбудеться в Нью-Делі 12-13 вересня.

Зауважимо, що минулого року лідери Росії та Китаю, Володимир Путін і Сі Цзіньпін, відмовилися брати участь у саміті БРІКС у Бразилії. Сі Цзіньпін відправив замість себе прем’єр-міністра Лі Цяна.

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Теги: Китай Індія БРІКС Сі Цзіньпін

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