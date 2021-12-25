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    Винищувач МіГ-21 розбився в Індії: одна людина загинула

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    Конструктори розробили літак Міг-21 у 1950-х роках<br /><br /> - Винищувач МіГ-21 розбився в Індії: одна людина загинула
    Конструктори розробили літак Міг-21 у 1950-х роках

    фото з відкритих джерел

    Літак розбився під час тренувального польоту

    24 грудня на заході Індії розбився російський винищувач МіГ-21 зі складу військово-повітряних сил Індії (IAF). Про це ВВС поінформували у Twitter.

    «Орієнтовно о 20.30 літак МіГ-21 ВПС під час навчально-тренувального польоту потрапив в аварію», – ідеться у повідомленні.

    Згодом індійські військові повідомили про загибель пілота.

    «IAF з глибоким жалем повідомляє про сумну смерть командира ланки Гаршита Сінхи в авіакатастрофі цього вечора», – зазначили у ВПС.

    Видання India Today написало, що авіакатастрофа сталася у районі міста Джайсалмер (штат Раджахстан).

    За даними PTI News, винищувач зазнав аварії на пустельній ділянці національного парку.

    Як повідомлялося раніше, міністр у справах поліції Мадагаскару Серж Желле вижив у катастрофі вертольота. Щоб врятуватися, урядовцю довелося 12 годин плисти до берега.

    Повідомляється, що Желле став одним з двох осіб, що вижили і пливли близько 12 годин до берега після того, як їх вертоліт розбився біля північно-східного узбережжя острова.

    Зазначимо, що у грудні глава генштабу Індії розбився в авіакатастрофі (відео).

    Раніше повідомлялося, що в Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих. У листопаді у ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео).

    Також повідомлялося, що у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер. А у Південному Судані розбився літак із росіянами.

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    Теги: авіакатастрофа літак смерть військові Індія Twitter
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    Винищувач МіГ-21 розбився в Індії: одна людина загинула