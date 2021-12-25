Винищувач МіГ-21 розбився в Індії: одна людина загинула

Літак розбився під час тренувального польоту

24 грудня на заході Індії розбився російський винищувач МіГ-21 зі складу військово-повітряних сил Індії (IAF). Про це ВВС поінформували у Twitter.

«Орієнтовно о 20.30 літак МіГ-21 ВПС під час навчально-тренувального польоту потрапив в аварію», – ідеться у повідомленні.

This evening, around 8:30 pm, a MiG-21 aircraft of IAF met with a flying accident in the western sector during a training sortie. Further details are awaited.

An inquiry is being ordered. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 24, 2021

Згодом індійські військові повідомили про загибель пілота.

With deep sorrow, IAF conveys the sad demise of Wing Commander Harshit Sinha in the flying accident this evening and stands firmly with the family of the braveheart. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 24, 2021

«IAF з глибоким жалем повідомляє про сумну смерть командира ланки Гаршита Сінхи в авіакатастрофі цього вечора», – зазначили у ВПС.

Видання India Today написало, що авіакатастрофа сталася у районі міста Джайсалмер (штат Раджахстан).

За даними PTI News, винищувач зазнав аварії на пустельній ділянці національного парку.

Як повідомлялося раніше, міністр у справах поліції Мадагаскару Серж Желле вижив у катастрофі вертольота. Щоб врятуватися, урядовцю довелося 12 годин плисти до берега.

Повідомляється, що Желле став одним з двох осіб, що вижили і пливли близько 12 годин до берега після того, як їх вертоліт розбився біля північно-східного узбережжя острова.

Зазначимо, що у грудні глава генштабу Індії розбився в авіакатастрофі (відео).

Раніше повідомлялося, що в Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих. У листопаді у ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео).

Також повідомлялося, що у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер. А у Південному Судані розбився літак із росіянами.

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