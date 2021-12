Винищувач МіГ-21 розбився в Індії: одна людина загинула

24 грудня на заході Індії розбився російський винищувач МіГ-21 зі складу військово-повітряних сил Індії (IAF). Про це ВВС поінформували у Twitter.

«Орієнтовно о 20.30 літак МіГ-21 ВПС під час навчально-тренувального польоту потрапив в аварію», – ідеться у повідомленні.

This evening, around 8:30 pm, a MiG-21 aircraft of IAF met with a flying accident in the western sector during a training sortie. Further details are awaited.

An inquiry is being ordered.