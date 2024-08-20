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Понтонна переправа, збудована російськими військовими через річку Сейм, зникла (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Понтонна переправа, збудована російськими військовими через річку Сейм, зникла (фото)
Українські війська здійснили чергову атаку на стратегічні мости в Курській області Росії
фото: росЗМІ

За 500 м від понтонної переправи між селами Званне та Глушкове зафіксовано дим

Понтонна переправа, збудована російськими військовими через річку Сейм у Курській області Росії, зникла. Поруч із місцем, де вона була, піднімається дим, ймовірно, від вибуху. Про це повідомляє «Радио Свобода».

Нові супутникові знімки, зроблені 19 серпня, показують, що за 500 м від понтонної переправи між селами Званне та Глушкове зафіксовано дим.

Раніше спалах поблизу переправи помітили супутники системи Nasa Firms, що фіксують пожежі на земній поверхні.

Ще один понтонний міст, збудований на схід від села Глушкове, на знімку за 19 серпня, як і раніше, є.

Понтонна переправа, збудована російськими військовими через річку Сейм, зникла (фото) фото 1

Раніше супутникові знімки показали, що російські військові змогли побудувати дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області, де ЗСУ знищили два стаціонарні мости.

Ці мости з'єднували ділянку площею близько 700 км від решти Курської області. Через них йшли постачання боєприпасів російським військам. Наразі ця територія фактично відрізана і швидше за все найближчим часом буде зайнята ЗСУ.

Як пише The New York Times, українські війська здійснили чергову атаку на стратегічні мости в Курській області Росії. Згідно з повідомленнями ЗСУ та користувачів соцмереж, це вже третій міст, що зазнав удару. Всі атаковані мости є ключовими для постачання та відступу російських військ, що може призвести до їх оточення між річкою та українським кордоном.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Крім того, повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

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Теги: міст Курщина

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