Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
Це вже не перший випадок, коли дослідники припустили, що внутрішнє ядро Землі сповільнюється
фото з відкритих джерел

Вчені: Серце планети Земля останні 14 років обертається незвично повільно

Внутрішнє ядро Землі з 2010 року обертається повільніше, ніж зазвичай. Ця таємнича тенденція може призвести до незначної зміни загального обертання планети і збільшити триивалість днів. Про це пише livescience, посилаючись на нове дослідження, опубліковане у журналі Nature.

Учені встановили, що серце планети останні 14 років обертається незвично повільно, і, якщо ця загадкова тенденція збережеться, вона потенційно може подовжити дні, хоча наслідки, імовірно, будуть для людства непомітними.

«Коли я вперше побачив сейсмограми, що натякають на цю зміну, я був спантеличений. Але коли ми виявили ще два десятки спостережень, що свідчать про ту саму закономірність, результат став неминучим», – заявив сейсмолог з Університету Південної Каліфорнії в Дорнсайфі Джон Відейл.

Науковці стверджують, що, якщо обертання внутрішнього ядра продовжить сповільнюватися, його гравітаційне тяжіння може зрештою змусити й зовнішні шари нашої планети обертатися трохи повільніше, змінюючи тривалість днів.

Водночас, за словами Відейла, потенційна зміна буде порядку тисячних часток секунди, і це буде «дуже важко помітити». У результаті нам, найімовірніше, не доведеться змінювати наш годинник або календарі, щоб пристосуватися до цієї різниці.

Також вказується, що це не перший випадок, коли вчені припустили, що внутрішнє ядро Землі сповільнюється.

Нагадаємо, цього літа і до вересня може статися рідкісний спалах світла від мертвої зірки. Як попереджають астрономи, його буде видно людям на Землі. Про це йдеться на сторінці NASA. Науковці кажуть, що це «подія, яка трапляється раз у житті», оскільки такий вибух стається приблизно раз на 80 років. Спалах позбавляє мертву зірку зайвого матеріалу, який перед цим білий карлик витягує із зірки-компаньйона. 

Також Американська компанія Axiom Space опублікувала у YouTube новий відеоролик, який продемонстрував виробництво основних конструкцій першого модуля Hub 1 майбутньої станції Axiom. Планується, що його запуск до Міжнародної космічної станції відбудеться 2026 року.

Читайте також:

Теги: наука Планета Земля вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

77-річного вченого Анатолія Маслова у травні засудили до 14 років колонії суворого режиму
Росія звинувачує власних фізиків у державній зраді
9 червня, 18:35
У червня парад планет триватиме кілька днів
Парад планет: коли споглядати унікальне явище
1 червня, 12:21
29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки
Ірину Фаріон поновлено на посаді професорки «Львівської політехніки»
11 червня, 01:32
Всесвітній день донора крові. Важлива подія, яка була створена Організацією Об'єднаних Націй 23 травня 2005 року
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 червня, 01:44
У Сріблястих хмар ще є інша назва – Хмари нічного сяяння
Над Київщиною зафіксовано унікальні сріблясті хмари – Гідрометцентр
14 червня, 22:52
Юрій Маліцький та Світлана Антонюк
Українські науковці отримали престижну австрійську премію
21 червня, 21:14
Прогноз магнітних бур на найближчі дні
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24–26 червня
24 червня, 14:23
США та Китай продовжать розмови щодо використання ядерної зброї у наступному році
Китай і США відновили неофіційні перемовини щодо ядерної зброї – Reuters
21 червня, 08:34
Міністр: «Не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість, а інші чинять навпаки і ще й навчають дітей перших»
«Освіта стала «дірою» для ухилянства»: Лісовий заявив про нові правила вступу в аспірантуру
24 червня, 18:56

Соціум

Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
Під час засідання ПАРЄ до зали було внесено Олімпійський вогонь (відео)
Під час засідання ПАРЄ до зали було внесено Олімпійський вогонь (відео)
Папа Римський зустрівся з рідними полонених захисників Маріуполя
Папа Римський зустрівся з рідними полонених захисників Маріуполя
У Росії зійшов із рейок пасажирський потяг: є постраждалі
У Росії зійшов із рейок пасажирський потяг: є постраждалі
Легендарний Стоунгендж під загрозою. ЮНЕСКО б'є на сполох
Легендарний Стоунгендж під загрозою. ЮНЕСКО б'є на сполох
Скільки біженців планують повернутися з Литви до України: результати опитування
Скільки біженців планують повернутися з Литви до України: результати опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
8859
КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві
6286
Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4629
Північнокорейські війська стануть «гарматним м'ясом» на війні в Україні – Пентагон
4567
Що отримає людина при вступі до армії. Список

Новини

«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42
Ізраїльські війська атакують північ і південь Гази в спробах вибити ХАМАС з Рафаху
Сьогодні, 04:19
У Болівії арештували ексгенерала, який керував спробою держперевороту
Сьогодні, 03:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua