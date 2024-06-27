Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів

Це вже не перший випадок, коли дослідники припустили, що внутрішнє ядро Землі сповільнюється

Вчені: Серце планети Земля останні 14 років обертається незвично повільно

Внутрішнє ядро Землі з 2010 року обертається повільніше, ніж зазвичай. Ця таємнича тенденція може призвести до незначної зміни загального обертання планети і збільшити триивалість днів. Про це пише livescience, посилаючись на нове дослідження, опубліковане у журналі Nature.

Учені встановили, що серце планети останні 14 років обертається незвично повільно, і, якщо ця загадкова тенденція збережеться, вона потенційно може подовжити дні, хоча наслідки, імовірно, будуть для людства непомітними.

«Коли я вперше побачив сейсмограми, що натякають на цю зміну, я був спантеличений. Але коли ми виявили ще два десятки спостережень, що свідчать про ту саму закономірність, результат став неминучим», – заявив сейсмолог з Університету Південної Каліфорнії в Дорнсайфі Джон Відейл.

Науковці стверджують, що, якщо обертання внутрішнього ядра продовжить сповільнюватися, його гравітаційне тяжіння може зрештою змусити й зовнішні шари нашої планети обертатися трохи повільніше, змінюючи тривалість днів.

Водночас, за словами Відейла, потенційна зміна буде порядку тисячних часток секунди, і це буде «дуже важко помітити». У результаті нам, найімовірніше, не доведеться змінювати наш годинник або календарі, щоб пристосуватися до цієї різниці.

Також вказується, що це не перший випадок, коли вчені припустили, що внутрішнє ядро Землі сповільнюється.

Нагадаємо, цього літа і до вересня може статися рідкісний спалах світла від мертвої зірки. Як попереджають астрономи, його буде видно людям на Землі. Про це йдеться на сторінці NASA. Науковці кажуть, що це «подія, яка трапляється раз у житті», оскільки такий вибух стається приблизно раз на 80 років. Спалах позбавляє мертву зірку зайвого матеріалу, який перед цим білий карлик витягує із зірки-компаньйона.

Також Американська компанія Axiom Space опублікувала у YouTube новий відеоролик, який продемонстрував виробництво основних конструкцій першого модуля Hub 1 майбутньої станції Axiom. Планується, що його запуск до Міжнародної космічної станції відбудеться 2026 року.