Землетруси у Венесуелі: врятовано чоловіка, який вісім днів провів під завалами

Рятувальники евакуювали вцілілого Ернана Альберто Гіля, який понад тиждень провів у заваленому торговому центрі після землетрусів

Пошуково-рятувальна операція з порятунку Ернана Альберто Гіля розпочалася в понеділок

У Венесуелі рятувальники врятували 44-річного охоронця, який провів вісім діб під завалами дев'ятиповерхового торгового центру, зруйнованого внаслідок потужного землетрусу 24 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пошуково-рятувальна операція з порятунку Ернана Альберто Гіля розпочалася в понеділок. До неї долучилися фахівці з кількох країн, зокрема Венесуели, Чилі, США, Португалії, Мексики та Коста-Рики.

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес зазначила, що кількість загиблих наразі становить 2 595 осіб, і уряд ще не припиняє пошуково-рятувальних робіт.

Нагадаємо, два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня з різницею у 39 секунд. Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса – там обвалилося щонайменше 100 будівель.

Як повідомлялося, у Венесуелі розгорнулася гостра політична боротьба навколо ліквідації наслідків двох руйнівних землетрусів. Опозиційна партія «Венте», очолювана лауреаткою Нобелівської премії Марією Коріною Мачадо, мобілізувала волонтерів для збору гуманітарної допомоги, проте зіткнулася із жорсткою протидією Національної поліції та Цивільного захисту.

До слова, у Венесуелі триває критична рятувальна операція після серії руйнівних землетрусів, які вже забрали життя понад 1900 людей. Головною проблемою для рятувальників та волонтерів стала гостра нестача спеціалізованого обладнання та важкої техніки.

Зауважимо, у Венесуелі рятувальники врятували хлопчика, який провів під завалами шість днів після землетрусів.

Зокрема, європейське космічне агентство оприлюднило супутникове зображення, яке демонструє наслідки двох потужних землетрусів, що сталися у Венесуелі.