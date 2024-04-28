Прем'єрка Італії балотуватиметься на вибори у Європарламент

Rандидатура Мелоні буде першою у виборчих бюлетенях від партії «Брати Італії» в усіх п’яти італійських виборчих округах

Італійська прем’єрка намагатиметься посилити підтримку своєї партії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європарламенту, які відбудуться на початку червня цього року. Про це вона заявила на партійній конференції в місті Пескара, повідомляє Reuters.

Зазначається, що кандидатура Мелоні буде першою у виборчих бюлетенях від керівної партії «Брати Італії» в усіх п’яти італійських виборчих округах на європейських виборах.

Італійська прем’єрка намагатиметься посилити підтримку своєї партії однак, як зазначає Reuters, в разі обрання вона не займе місце в Європарламенті.

«Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії. Створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили, і відправити лівих в опозицію», – сказала Мелоні.

Вона пообіцяла, що не використає «жодної хвилини» свого перебування на посаді прем'єр-міністра для передвиборчої кампанії.

Згідно з останніми опитуваннями, її партія є найпопулярнішою в Італії з 27% підтримки.

Зазначимо, вибори до Європарламенту відбудуться у всіх країнах Європейського Союзу з 6 по 9 червня 2024 року. Новий склад Європейської комісії розпочне роботу з листопада.

Раніше повідомлялося, що глава Європейської ради Шарль Мішель вирішив зняти свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту.