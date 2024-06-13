Чехія закуповує десятки танків Leopard – Reuters

Уряд Чехії схвалив план закупівлі до 77 танків Leopard

Уряд Чехії вирішив заплатити близько 2,1 млрд. євро за 77 танків нових Leopard 2A8. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Петр Фіала, пише Reuters.

За його словами, уряд зробив ще один крок до їх закупівлі, вирішивши приєднатися до угоди про спільну закупівлю танків з іншими країнами на чолі з Німеччиною. Він також нагадав, що окрім приєднання до тендеру на закупівлю нових танків 2А8, Німеччина також запропонувала Чехії 14 танків Leopard 2A4 та одну евакуаційну машину.

Як зазначає видання Ceske Noviny, ці танки мають замінити радянську техніку, після 2030 року чеська армія повинна мати 122 танки Leopard. За словами Фіали, підписання угоди не є схваленням закупівлі, але це необхідний проміжний крок. За його словами, співпраця з іншими країнами є вигідною, участь у спільних закупівлях дозволяє знизити ціну завдяки знижці за обсяг поставок. Це також дозволяє залучати чеські компанії до всього ланцюжка поставок.

У свою чергу, міністерка оборони Яна Чернохова повторила, що коаліцію країн, зацікавлених у придбанні танків, очолює Німеччина. Вона вже уклала контракт із виробником, яким, за даними Чернохової, є німецько-французька компанія KNDS. За її словами, Чехія закупить танки Leopard 2A8 у шести модифікаціях. За словами міністерки оборони країни нинішня угода має бути підписана до кінця липня, після чого відбудуться переговори, зокрема, і про промислове співробітництво.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Чехія передала Україні безліч своєї військової техніки. Після цього Прага заявила, що потребує закупівлі танків, засобів ППО, літаків тощо. Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладено контракти на постачання перших 180 тис. боєприпасів.