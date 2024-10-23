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Уряд ухвалив постанову про повторну перевірку підприємств на критичність

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд ухвалив постанову про повторну перевірку підприємств на критичність
За результатами перевірки буде ухвалено рішення про відповідність або невідповідність підприємства критеріям критично важливого
фото з відкритих джерел

Орган, який схвалив рішення про визначення підприємства критично важливими, проведе повторну перевірку відповідності критеріям

В Україні буде здійснено повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1204.

У документі зазначено, що Кабінет міністрів вніс зміни до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також «критично важливими» для забезпечення потреб ЗСУ.

Постановою визначено, що орган, який схвалив рішення про визначення підприємства, установи, організації «критично важливими» у разі потреби проводить перевірку відповідності критеріям.

За результатами проведеної перевірки буде ухвалено рішення про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, а також скасовування їх статусу, або ж про відповідність критеріям.

«Копію рішення, схваленого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри», – йдеться у постанові Кабміну.

Нагадаємо, у додатку «Дія» призупинено можливість бронювання працівників від мобілізації до 15 листопада.

Раніше Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету міністрів з проханням автоматично продовжити на два місяці всі чинні відстрочки від мобілізації.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо моделі економічного бронювання, яка існує зараз. Президент України заявив, що бронювання має бути «справедливим». 

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Теги: бізнес уряд Кабмін бронювання від мобілізації

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