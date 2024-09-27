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Іран опинився на межі водної кризи – Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Іран опинився на межі водної кризи – Guardian
Ірану не вистачає води через надмірне використання зрошення і виснаження підземних вод
фото із відкритих джерел

На тлі кризи ґрунтових вод в Ірані з’являються тріщини та провали

Згідно з новим дослідженням, запаси води в Ірані досягли критичної позначки, що загрожує екосистемі та інфраструктурі країни. Супутникові знімки показують значне просідання земель – понад 10 см на рік – через надмірне використання підземних вод. Про це пише Guardian.

Махмуд Хагігі та Махді Мотаг з Університету Лейбніца в Німеччині проаналізували супутникові дані, зібрані між 2014 і 2020 роками, щоб оцінити вплив видобутку підземних вод в Ірані. Їхні результати, опубліковані в Science Advances, показали, що 3,5% території країни опускається, головною причиною чого є видобуток підземних вод для зрошення. Просідання впливає на таку інфраструктуру, як аеропорти, дороги та залізниці. Найбільш сильний вплив відчувається в провінції Керман на південному сході країни, регіоні виробництва фісташок в Ірані, де зафіксовано темпи осідання понад 35 см на рік.

Темпи осідання в Ірані є одними з найвищих у світі і можуть бути незворотними в деяких регіонах, де водоносні горизонти повністю зруйнувалися. За словами дослідників, цей нестабільний видобуток підземних вод призводить до водної кризи майже 90 млн людей у ​​країні. «Існує нагальна потреба в негайних діях і узгодженій політиці щодо ґрунтових вод», – каже Мотаг.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що озера по всьому світу зіткнуться з різким зростанням температур до 2100 року через антропогенну зміну клімату. Це потепління буде безпрецедентним і торкнеться як поверхневих, так і глибинних шарів озер, що поставить під загрозу існування багатьох видів.

 

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Теги: Іран вода соціум криза

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