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Обстріл Полтави не вплинув на політику США щодо ударів України по Росії – Пентагон

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Обстріл Полтави не вплинув на політику США щодо ударів України по Росії – Пентагон
Сполучені Штати продовжать разом із міжнародними союзниками й партнерами забезпечувати Україну протиповітряними спроможностями
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати не переглядали свою політику щодо надання Україні можливостей, а також не надавали додаткового дозволу на використання американської зброї для ударів по цілях у глибині території Росії

Попри трагічний ракетний удар по Полтаві, який забрав життя 50 людей та поранив понад 200, Сполучені Штати не планують змінювати свою політику щодо надання Україні можливостей для завдання ударів по території Росії. Про це інформує Укрінформ.

Речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, відповідаючи на запитання журналістів про можливі зміни у цій політиці після трагедії, чітко заявив, що наразі немає жодних оголошень про такі зміни.

«Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії – ред.) на далекі відстані. Я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці», – йдеться в повідомленні.

Райдер підкреслив, що США разом із союзниками продовжать надавати Україні підтримку, зокрема, у вигляді протиповітряних засобів.

Нагадаємо, 30 серпня українська делегація прибула із візитом до Вашингтона, перша зустріч відбулася з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Посадовці обговорили ППО, потреби ЗСУ та ситуацію на полі бою.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, аби підштовхнути США зняти обмеження на використання американської зброї проти Москви.

До слова, за підсумками засідання Ради Україна-НАТО Україна продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення «щита ППО» над заходом України.

Теги: США райдер

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