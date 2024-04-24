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Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про розмитнення авто в «Дії»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про розмитнення авто в «Дії»
При декларуванні авто через «Дію» розрахунок суми митних платежів здійснюється в автоматичному режимі на підставі внесених даних
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 269 народних обранців

Сьогодні, 24 квітня, Верховна Рада підтримала у першому читанні розмитнення автомобілів через додаток «Дія». Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Парламент у першому читанні проголосував за розмитнення в Дії. За – 269. Це не остаточне рішення, законопроєкт ще будуть розглядати у другому читанні і вже не сьогодні», – написав Гончаренко.

Законопроєкт передбачає переведення процесу розмитнення авто, що ввозиться громадянином, або підприємствами на митну територію України, шляхом подання електронної митної декларації засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Такі правила будуть діяти до набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі.

Зазначається, що митне оформлення легкового автомобіля для вільного обігу на митній території України здійснюється митним органом на підставі електронної декларації, поданої через «Дію».

До декларації повинні вноситися:

  • відомості про декларанта;
  • відомості про особу відповідальну за фінансове врегулювання;
  • фінансові та банківські дані (у разі подання декларації підприємством);
  • відомості про легковий автомобіль:
  • код товару згідно з УКТ ЗЕД;
  • рік виготовлення;
  • марка;
  • комерційний опис (модель);
  • ідентифікаційний номер (VIN код);
  • тип палива або джерело енергії;
  • об’єм двигуна;
  • найменування країни походження;
  • найменування країни відправлення;
  • фактурна вартість.

При декларуванні авто через «Дію» розрахунок суми митних платежів здійснюється в автоматичному режимі на підставі внесених даних. Декларація затверджується кваліфікованим електронним підписом.

Далі митна декларація передаватиметься до митного органу, яким має здійснюватися пропуск на митну територію України та митне оформлення вказаного автомобіля.

Через перетин кордону, водії повинні передавати митникам реєстраційний документ на автомобіль та документ, що підтверджує право власності декларанта на автомобіль.

Вартість авто в «Дії» оцінюватиметься автоматично, відштовхуючись від цін на аналогічні нові машини, з урахуванням знижувальних коефіцієнтів, залежно від віку транспортного засобу. Зокрема, коефіцієнти будуть становити:

для авто, який випущений в рік завезення в Україну - 0,95;

  • авто, якому рік - 0,92;
  • авто, якому 2 роки - 0,7;
  • авто, якому 3 роки - 0,64;
  • авто, якому 4 роки - 0,58;
  • авто, якому 5 років - 0,49;
  • авто, якому 6 років - 0,36;
  • авто, якому 7 років - 0,31;
  • авто, якому 8 років - 0,26;
  • авто, якому 9 років - 0,23;
  • авто, якому 10 років - 0,21;
  • авто, якому 11 років - 0,19;
  • авто, якому 12 років - 0,17;
  • авто, якому 13 років - 0,15;
  • авто, якому 14 років - 0,13;
  • авто, якому 15 років - 0,1.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації України  повідомило, що найближчим часом у застосунку «Дія» з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.  За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб’єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник.

Так, наприклад, за розмитнення Audi A3 2006 року, на дизелі, з об’ємом двигуна 2 літри за новою формулою треба буде заплатити 80 132 грн, замість 143 500 грн за старою формулою.

Раніше уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

Теги: Верховна Рада автомобіль

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