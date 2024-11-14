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Мандрівникам варто звикати до постійних скасувань авіарейсів – The Independent

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Мандрівникам варто звикати до постійних скасувань авіарейсів – The Independent
Європейці мають готуватись до частої зміни та скасування авіарейсів
фото із відкритих джерел

Туристи зіткнуться із постійними скасуваннями рейсів через брак запчастин до літаків

Брак запчастин, через яку британський виробник реактивних двигунів Rolls-Royce змушує авіакомпанії садити свої літаки, може затягтися на роки. Як результат, зросте кількість скасувань рейсів. Про це пише The Independent.

«Очікується, що кількість скасувань рейсів збільшиться, оскільки авіакомпанії борються з дефіцитом деталей для двигуна Trent 1000 для довгомагістральних літаків Boeing 787 Dreamliner. При цьому серед найбільш постраждалих перевізників British Airways  і Virgin Atlantic», – йдеться у статті.

Експерти галузі попереджають, що збої в ланцюжку поставок відображають глибші проблеми в аерокосмічному виробництві, які навряд чи вдасться швидко вирішити.

Нік Каннінгем, аналітик з аерокосмічної та оборонної промисловості з компанії Agency Partners, повідомив, що нестача робочої сили та глобальні проблеми в ланцюжку поставок можуть вплинути на польоти на багато років. BA і Virgin Atlantic вже почали скасовувати додаткові далекомагістральні рейси через проблеми з двигунами Trent 1000.

Так, Virgin Atlantic оголосила, що призупинить початок польотів в Аккру, Гана, наступного літа, а повернення рейсів до Тель-Авіва було відкладено до кінця березня 2025 року. Минулого місяця BA також відклала запуск нового маршруту Хітроу – Куала-Лумпур та призупинила виконання одного рейсу на день між Лондоном Гетвік та Нью-Йорком, а також між Лондоном Хітроу та Дохою.

Rolls-Royce заявила, що активно співпрацює з авіакомпаніями, що постраждали, щоб «мінімізувати наслідки» дефіциту запчастин. Виробник двигунів зіштовхнувся з проблемами у постачанні двигунів Trent 1000, які, за його словами, можуть підвищити паливну ефективність літаків 787 Dreamliner компанії British Airways приблизно на 20%.

Раніше Rolls-Royce оголосила, що протягом наступних п'яти років інвестує 1 мільярд фунтів стерлінгів у модернізацію всієї лінійки двигунів Trent, щоб підвищити ефективність палива та довговічність.

Нагадаємо, провідні британські авіакомпанії British Airways і Virgin Atlantic змушені скасовувати сотні далекомагістральних рейсів через нестачу літаків, пов'язану з відсутністю запчастин. 

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Теги: авіація туризм літак подорож

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