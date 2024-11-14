Мандрівникам варто звикати до постійних скасувань авіарейсів – The Independent

Туристи зіткнуться із постійними скасуваннями рейсів через брак запчастин до літаків

Брак запчастин, через яку британський виробник реактивних двигунів Rolls-Royce змушує авіакомпанії садити свої літаки, може затягтися на роки. Як результат, зросте кількість скасувань рейсів. Про це пише The Independent.

«Очікується, що кількість скасувань рейсів збільшиться, оскільки авіакомпанії борються з дефіцитом деталей для двигуна Trent 1000 для довгомагістральних літаків Boeing 787 Dreamliner. При цьому серед найбільш постраждалих перевізників British Airways і Virgin Atlantic», – йдеться у статті.

Експерти галузі попереджають, що збої в ланцюжку поставок відображають глибші проблеми в аерокосмічному виробництві, які навряд чи вдасться швидко вирішити.

Нік Каннінгем, аналітик з аерокосмічної та оборонної промисловості з компанії Agency Partners, повідомив, що нестача робочої сили та глобальні проблеми в ланцюжку поставок можуть вплинути на польоти на багато років. BA і Virgin Atlantic вже почали скасовувати додаткові далекомагістральні рейси через проблеми з двигунами Trent 1000.

Так, Virgin Atlantic оголосила, що призупинить початок польотів в Аккру, Гана, наступного літа, а повернення рейсів до Тель-Авіва було відкладено до кінця березня 2025 року. Минулого місяця BA також відклала запуск нового маршруту Хітроу – Куала-Лумпур та призупинила виконання одного рейсу на день між Лондоном Гетвік та Нью-Йорком, а також між Лондоном Хітроу та Дохою.

Rolls-Royce заявила, що активно співпрацює з авіакомпаніями, що постраждали, щоб «мінімізувати наслідки» дефіциту запчастин. Виробник двигунів зіштовхнувся з проблемами у постачанні двигунів Trent 1000, які, за його словами, можуть підвищити паливну ефективність літаків 787 Dreamliner компанії British Airways приблизно на 20%.

Раніше Rolls-Royce оголосила, що протягом наступних п'яти років інвестує 1 мільярд фунтів стерлінгів у модернізацію всієї лінійки двигунів Trent, щоб підвищити ефективність палива та довговічність.

Нагадаємо, провідні британські авіакомпанії British Airways і Virgin Atlantic змушені скасовувати сотні далекомагістральних рейсів через нестачу літаків, пов'язану з відсутністю запчастин.