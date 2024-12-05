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Словаччина закриє єдине консульство в Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Словаччина закриє єдине консульство в Росії
У звʼязку з рішенням уряду Словаччини від 28 серпня діяльність єдиного словацького консульства в Росії буде припинена з 31 грудня 2024 року
фото: Pixabay

Дипустанова більше не надає громадянгам РФ своїх послуг

Генеральне консульство Словаччини у Санкт-Петербурзі припинить роботу 31 грудня цього року. Про це 5 грудня повідомила пресслужба дипломатичної установи.

Зазначається, що у звʼязку з рішенням уряду Словаччини від 28 серпня діяльність єдиного словацького консульства в Росії буде припинена з 31 грудня 2024 року.

«Що стосується громадян Російської Федерації, то генеральне консульство Словацької Республіки в Санкт-Петербурзі більше не надає їм своїх послуг», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що до кінця листопада дипломатична установа скорочувала перелік послуг. Утім, громадяни РФ можуть і надалі подавати заяви на отримання віз, посвідки на проживання або перевірку підписів, переклади та завірення ксерокопій і копій документів у посольстві Словаччини в Москві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив 19 листопада, що, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, польська влада закриє всі її консульства в країні.

До слова, наприкінці листопада в Москві невідомі напали на посольство Швеції, застосувавши газові балончики.

Теги: росія Словаччина посольство Санкт-Петербург

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