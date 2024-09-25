Головна Світ Політика
search button user button menu button

Другий замах на Трампа: підозрюваному висунуто звинувачення

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Другий замах на Трампа: підозрюваному висунуто звинувачення
Підозрюваного у спробі замаху на Трампа ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута
фото: Ryan Routh social media accounts

AP: Обвинувачення в замаху на вбивство одного з основних кандидатів у президенти тягне за собою потенційне довічне ув'язнення

Райана Уеслі Руту звинуватили в замаху на вбивство кандидата в президенти США Дональда Трампа, яке сталося 15 вересня цього року. Про це повідомляють Associated Press та Axios.

Зазначається, що Райана Уеслі Рута було звинувачено у двох федеральних злочинах, пов'язаних з вогнепальною зброєю. Нові звинувачення, які містяться в обвинувальному висновку з п'яти пунктів, відображають думку Міністерства юстиції.

Так, Рут нібито методично планував вбивство кандидата від республіканців, цілячись із гвинтівки в чагарник, що оточує поле для гольфу Трампа в Вест-Палм-Біч, того дня, коли колишній президент грав на ньому. За словами обвинувачів, Рут залишив після себе записку, де описав свої наміри.

Згідно з судовими документами, справу було передано Ейлін Кеннон, призначеній Трампом федеральній судді. Звинувачення в замаху на вбивство було вирішено під час судового засідання в понеділок, на якому прокурори успішно відстоювали право 58-річного Рута залишитися за ґратами, оскільки він може втекти від правосуддя і становить загрозу громадській безпеці.

Associated Press зазначає, що обвинувачення в замаху на вбивство одного з основних кандидатів у президенти тягне за собою потенційне довічне ув'язнення в разі визнання винним. Інші обвинувачення в обвинувальному висновку включають напад на федерального офіцера, зберігання вогнепальної зброї з метою сприяння вчиненню насильницького злочину і два початкові обвинувачення у вогнепальній зброї, висунуті йому минулого тижня.

Нагадаємо, у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли екс-президент грав у гольф у неділю вдень.

Вже стало відомо, що 58-річний Райан Раут, підозрюваний у спробі вбивства Дональда Трампа на полі для гольфу у Флориді, залишив записку, в якій йдеться, що він мав намір вбити колишнього президента США.

До слова, Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення безпеки кандидатів у президенти. Причиною цьому стали замахи на експрезидента США Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп вбивство напад правосуддя гольф стрілянина законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як мотивувати дітей говорити українською?
Новий навчальний рік. Чому школярі досі говорять російською? Культурний фронт
2 вересня, 14:00
У засідання візьмуть участь міністри оборони та військові високопосадовці з майже 50 країн
Рамштайн-24: Пентагон повідомив, коли відбудеться засідання
4 вересня, 10:58
Трамп неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі повернення на пост президента
Трамп розповів, як саме він закінчить війну в Україні
7 вересня, 17:59
Розкрито справжню ціну ядерних погроз Кремля: оцінка голови розвідки США
Розкрито справжню ціну ядерних погроз Кремля: оцінка голови розвідки США
8 вересня, 02:18
США планує максимально обмежити можливості Китаю
Конгрес США підтримав одразу кілька «антикитайських» законопроєктів
10 вересня, 09:35
У федеральній прокуратурі Бельгії повідомили, що деякий час тому Telegram змінив позицію і почав більш схильно співпрацювати з системою правосуддя
Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, – Liberation
12 вересня, 14:02
Bild поширив інформацію, яку Офіс президента спростовує
«Україна проти будь-якої заморозки війни». Офіс президента спростовував інформацію Bild
15 вересня, 12:49
Уряд вирішив питання виплати пенсій
Кабмін готує комплексну пенсійну реформу: деталі
23 вересня, 17:05
Трамп може вийти із війни РФ та України
«Вони перемогли Гітлера»: Трамп побоюється Росії та планує вийти із війни в Україні
Сьогодні, 00:39

Політика

Українські території залишаться під окупацією РФ? Президент Чехії пояснив свої слова
Українські території залишаться під окупацією РФ? Президент Чехії пояснив свої слова
Другий замах на Трампа: підозрюваному висунуто звинувачення
Другий замах на Трампа: підозрюваному висунуто звинувачення
Білорусь готується до війни? Лукашенко зробив нову заяву
Білорусь готується до війни? Лукашенко зробив нову заяву
Литва заборонить співробітникам спецслужб поїздки до «недружніх зарубіжних країн» – ЗМІ
Литва заборонить співробітникам спецслужб поїздки до «недружніх зарубіжних країн» – ЗМІ
Виступ Зеленського на Раді Безпеки ООН: повний текст (фото, відео)
Виступ Зеленського на Раді Безпеки ООН: повний текст (фото, відео)
Цієї осені Росія готується атакувати три українські АЕС – Зеленський
Цієї осені Росія готується атакувати три українські АЕС – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
25K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність
13K
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
13K
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
12K
У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s

Новини

Зеленський у США зустрівся із лідерами багатьох держав: з ким та про що вдалось домовитись
Сьогодні, 04:43
Ресторан української кухні вперше в історії увійшов до найпрестижнішого рейтингу Michelin Guide
Сьогодні, 04:20
У Трампа неочікувано заперечили про плани зустрічі із Зеленським
Сьогодні, 03:51
Україною шириться небезпечне захворювання, від якого немає вакцини
Сьогодні, 03:37
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
Сьогодні, 03:05
Новий контрнаступ України можливий у 2025 році, але є умова – The Washington Post
Сьогодні, 02:29

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua