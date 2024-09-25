Другий замах на Трампа: підозрюваному висунуто звинувачення

AP: Обвинувачення в замаху на вбивство одного з основних кандидатів у президенти тягне за собою потенційне довічне ув'язнення

Райана Уеслі Руту звинуватили в замаху на вбивство кандидата в президенти США Дональда Трампа, яке сталося 15 вересня цього року. Про це повідомляють Associated Press та Axios.

Зазначається, що Райана Уеслі Рута було звинувачено у двох федеральних злочинах, пов'язаних з вогнепальною зброєю. Нові звинувачення, які містяться в обвинувальному висновку з п'яти пунктів, відображають думку Міністерства юстиції.

Так, Рут нібито методично планував вбивство кандидата від республіканців, цілячись із гвинтівки в чагарник, що оточує поле для гольфу Трампа в Вест-Палм-Біч, того дня, коли колишній президент грав на ньому. За словами обвинувачів, Рут залишив після себе записку, де описав свої наміри.

Згідно з судовими документами, справу було передано Ейлін Кеннон, призначеній Трампом федеральній судді. Звинувачення в замаху на вбивство було вирішено під час судового засідання в понеділок, на якому прокурори успішно відстоювали право 58-річного Рута залишитися за ґратами, оскільки він може втекти від правосуддя і становить загрозу громадській безпеці.

Associated Press зазначає, що обвинувачення в замаху на вбивство одного з основних кандидатів у президенти тягне за собою потенційне довічне ув'язнення в разі визнання винним. Інші обвинувачення в обвинувальному висновку включають напад на федерального офіцера, зберігання вогнепальної зброї з метою сприяння вчиненню насильницького злочину і два початкові обвинувачення у вогнепальній зброї, висунуті йому минулого тижня.

Нагадаємо, у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли екс-президент грав у гольф у неділю вдень.

Вже стало відомо, що 58-річний Райан Раут, підозрюваний у спробі вбивства Дональда Трампа на полі для гольфу у Флориді, залишив записку, в якій йдеться, що він мав намір вбити колишнього президента США.

До слова, Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення безпеки кандидатів у президенти. Причиною цьому стали замахи на експрезидента США Дональда Трампа.