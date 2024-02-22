США оголосили нові звинувачення російським олігархам

Президента другого найбільшого в Росії банку Костіна у Штатах звинувачують в участі у схемі з обходу санкцій і відмивання грошей

Міністерство юстиції США анонсувало кримінальні та цивільні позови проти російських олігархів, які перебувають під санкціями

Міністерство юстиції США 22 лютого оголосило про низку кримінальних і цивільних заходів, спрямованих проти підсанкційних російських олігархів та інших осіб, звинувачених у підтримці Кремля і його військових. Про це повідомила оперативна група KleptoCapture при американському Мін’юсті, покликана стежити за дотриманням санкцій на території країни, пише CNN.

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У Нью-Йорку були оприлюднено звинувачення проти російського банкіра, президента другого найбільшого в Росії банку – Втб – Андрія Костіна, та двох його посередників, які проживають у США та були заарештовані 22 лютого.

Костіна у Штатах звинувачують в участі у схемі з обходу санкцій і відмивання грошей для фінансування двох супер’яхт та утримання розкішного будинку у штаті Колорадо.

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Також Вашингтон оприлюднив обвинувальний акт щодо росіянина Владислава Осипова, який мешкає у Швейцарії. Його звинувачують у банківському шахрайстві, пов'язаному з експлуатацією розкішної яхти Tango, що належить підсанкційному російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Раніше США звернулися у суд за дозволом для продажу супер’яхти Amadea вартістю $300 млн, яка нібито належить підсанкційному російському мільярдерові Сулейману Керімову. Утримання 106-метрового судна обходиться у $600 тис. на місяць.

До слова, російський олігарх Дмитро Риболовлєв програв цивільний суд відомому аукціонному будинку Sotheby's. Він звинуватив установу у шахрайстві та сприянні завищенню цін на витвори мистецтва