Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США вирішили відкрити потужний завод у Китаї: чим він займатиметься

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США вирішили відкрити потужний завод у Китаї: чим він займатиметься
Новий центр Moderna буде розташований у Шанхаї
фото із відкритих джерел

Американська фармацевтична компанія Moderna побудує завод у Китаї за $500 млн

Американська біотехнологічна компанія Moderna Inc. (MRNA) у понеділок розпочала будівництво свого першого фармацевтичного заводу в Китаї із загальним обсягом інвестицій 3,6 млрд юанів ($501 млн). Про це повідомляє сьогодні, 8 листопада, агенція «Сіньхуа».

За даними адміністрації шанхайського індустріального парку Сіньчжуан, штаб-квартира нового центру та виробництво компанії Moderna у Китаї буде розташоване у шанхайському районі Міньхан і займатиме площу близько 18 га.

Комітет у справах економіки та інформатизації міста Шанхай, народний уряд району Міньхан та Moderna 5 липня цього року підписали тристоронню угоду про стратегічне співробітництво. Співпраця, як зазначається, спрямована на підтримку інвестицій, досліджень, розробок та комерціалізації біофармацевтичних препаратів у Піднебесній.

Moderna є одним із провідних світових розробників мРНК-вакцин, спеціалізується на імунотерапії раку, займається розробками у галузі лікарських препаратів на основі мРНК та технологіями з профілактики зараження вірусами.

Moderna створила вакцину від коронавірусу за новою технологією мРНК. У III кварталі 2022 року Moderna була прибутковою – компанія заробила тоді $1,04 млрд. Виторг рік тому становив $3,36 млрд.

Як писав Reuters, з початку року акції Moderna подешевшали більш ніж на 57%, а капіталізація компанії скоротилася приблизно до $29 млрд. Папери компанії коштують зараз менше, ніж п'ята частина свого рекордного рівня, досягнутого на піку пандемії.

До слова відома фармацевтична компанія Pfizer відзвітувала про перший квартальний збиток з 2019 року на тлі скорочення попиту на ліки від коронавірусу та значних списань, пов'язаних із поверненням урядом США кількох мільйонів доз противірусного препарату компанії під назвою Paxlovid. Про це пише Reuters. Збиток компанії Pfizer у третьому кварталі становив 42 центи на акцію в порівнянні з прибутком у $1,51 на акцію за аналогічний період 2022 року. Загальна виручка впала до $13,23 мільярдів з $22,64 мільярда роком раніше.

Читайте також: Україною шириться новий штам коронавірусу: які його особливості
Теги: будівництво Шанхай завод квартира

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ВІтрова енергетика поступово стає все популярнішою у світі
Китай будує найбільший у світі вітрогенератор
30 жовтня, 12:02
Горбунов бідкався, що йому не вистачає грошей
Телеведучий «1+1» став співзасновником будівельної компанії
17 жовтня, 09:52
У російському прикордонні активізувався монтаж оборонних рубежів (фото)
У російському прикордонні активізувався монтаж оборонних рубежів (фото)
16 жовтня, 06:21
Сергій Рахманін заявив, що Україна могла б проводити мобілізацію на підприємства військово-промислового комплексу
Оборонний комітет Ради пропонує проводити мобілізацію на військові заводи
25 жовтня, 23:06
Для українців у Словенії діє низка програм підтримки
Не тільки освіта й житло: що отримують українці у Словенії
25 жовтня, 08:24
Казанський авіаційний завод
Росія розбудовує військові заводи: працюють у три зміни (супутникові знімки)
26 жовтня, 21:17
У стінах релігійних установ росіяни вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ
Московська церква створює «православні ПВК» для війни в Україні – СБУ
19 жовтня, 13:58
На картині з релігійним сюжетом, окрім Максима Микитася, можна впізнати обличчя мера Києва Віталія Кличка
Мережа відреагувала на «релігійну» картину з кабінету Микитася
4 листопада, 15:47
Ділянку площею 22 га на кордоні Пенсильванії та Нью-Йорка Роман Романов з партнерами придбали за 1,25 млн дол.
Ексглава «Укроборонпрому» запустив завод із виробництва бруківки біля Нью-Йорка (фото)
Сьогодні, 08:55

Економіка

США вирішили відкрити потужний завод у Китаї: чим він займатиметься
США вирішили відкрити потужний завод у Китаї: чим він займатиметься
Франція дасть Україні гроші на закупівлю французької зброї – ЗМІ
Франція дасть Україні гроші на закупівлю французької зброї – ЗМІ
Росія купляє зброю з США та Європи, попри війну в Україні – розслідування
Росія купляє зброю з США та Європи, попри війну в Україні – розслідування
Глави світових банків попередили про можливу кризу
Глави світових банків попередили про можливу кризу
В яких країнах українці найчастіше починають бізнес: інфографіка
В яких країнах українці найчастіше починають бізнес: інфографіка
Росіяни масово вивозять золото за кордон
Росіяни масово вивозять золото за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
19K
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
11K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9281
Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)
6706
Мохаммад Фараджаллах: Україна пішла на конфронтацію з усім арабським світом
6130
«Термінова телефонограма!» Вертикаль президента таки готується до виборів?

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту