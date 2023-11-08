США вирішили відкрити потужний завод у Китаї: чим він займатиметься

Американська фармацевтична компанія Moderna побудує завод у Китаї за $500 млн





Американська біотехнологічна компанія Moderna Inc. (MRNA) у понеділок розпочала будівництво свого першого фармацевтичного заводу в Китаї із загальним обсягом інвестицій 3,6 млрд юанів ($501 млн). Про це повідомляє сьогодні, 8 листопада, агенція «Сіньхуа».

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За даними адміністрації шанхайського індустріального парку Сіньчжуан, штаб-квартира нового центру та виробництво компанії Moderna у Китаї буде розташоване у шанхайському районі Міньхан і займатиме площу близько 18 га.

Комітет у справах економіки та інформатизації міста Шанхай, народний уряд району Міньхан та Moderna 5 липня цього року підписали тристоронню угоду про стратегічне співробітництво. Співпраця, як зазначається, спрямована на підтримку інвестицій, досліджень, розробок та комерціалізації біофармацевтичних препаратів у Піднебесній.

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Moderna є одним із провідних світових розробників мРНК-вакцин, спеціалізується на імунотерапії раку, займається розробками у галузі лікарських препаратів на основі мРНК та технологіями з профілактики зараження вірусами.

Moderna створила вакцину від коронавірусу за новою технологією мРНК. У III кварталі 2022 року Moderna була прибутковою – компанія заробила тоді $1,04 млрд. Виторг рік тому становив $3,36 млрд.

Як писав Reuters, з початку року акції Moderna подешевшали більш ніж на 57%, а капіталізація компанії скоротилася приблизно до $29 млрд. Папери компанії коштують зараз менше, ніж п'ята частина свого рекордного рівня, досягнутого на піку пандемії.

До слова відома фармацевтична компанія Pfizer відзвітувала про перший квартальний збиток з 2019 року на тлі скорочення попиту на ліки від коронавірусу та значних списань, пов'язаних із поверненням урядом США кількох мільйонів доз противірусного препарату компанії під назвою Paxlovid. Про це пише Reuters. Збиток компанії Pfizer у третьому кварталі становив 42 центи на акцію в порівнянні з прибутком у $1,51 на акцію за аналогічний період 2022 року. Загальна виручка впала до $13,23 мільярдів з $22,64 мільярда роком раніше.