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Ціни на нафту зросли на тлі подій у Сирії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ціни на нафту зросли на тлі подій у Сирії
Ф'ючерси на нафту Brent та West Texas Intermediate зросли на понад пів відсотка
фото з відкритих джерел

Розвиток подій у Сирії підвищив рівень політичної невизначеності на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли в понеділок після падіння режиму сирійського президента Башара Асада, що спричинило більшу невизначеність на Близькому Сході. Втім, зростання було обмежене прогнозом зниження попиту на наступний рік. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 36 центів, або 0,51% до $71,48 за барель. А ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) – на 38 центів, або 0,57% до $67,58 за барель.

Повалення режиму Асада викликало побоювання нової хвилі нестабільності в регіоні.

«Розвиток подій у Сирії підвищив рівень політичної невизначеності на Близькому Сході, надавши певну підтримку ринку. Але зниження цін Саудівською Аравією та продовження скорочення виробництва ОПЕК+ минулого тижня підкреслили слабкий попит з боку Китаю, що вказує на те, що ринок може пом’якшитися до кінця року», – йдеться в матеріалі.

Також інвестори очікують перших ознак будь-якого впливу на ринки з боку новообраного президента США Дональда Трампа. Saudi Aramco, найбільший у світі експортер сирої нафти, знизив ціни на січень 2025 року для азіатських покупців до найнижчого рівня з початку 2021 року, оскільки слабкий попит з боку Китаю, головного імпортера тисне на ринок.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, група, відома як ОПЕК+, відклали початок збільшення видобутку нафти на три місяці до квітня. При цьому кількість нафтових і газових бурових установок, розгорнутих у США минулого тижня, також досягла найвищого рівня з середини вересня, що вказує на зростання видобутку найбільшого світового виробника нафти.

На тлі очікуваного надлишку пропозиції в наступному році Brent та WTI показали деяке скорочення протягом останніх двох тижнів поспіль.

Нагадаємо, через зниження цін на російську нафту, доходи Кремля вже другий місяць поспіль падають.

Як повідомлялося, країни Азії збільшують обсяги закупівель нафти у Саудівській Аравії та зменшують постачання з Росії.

До слова, російська влада обговорює плани об'єднання найбільших нафтових компаній у єдиного національного «мегавиробника».

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Теги: нафта Сирія ціни

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