Туреччина відправить країнам-союзникам 150 винищувачів KAAN

Близько п'яти країн виявили серйозний інтерес до турецьких винищувачів KAAN

Туреччина планує поставити близько 150 нових винищувачів п'ятого покоління KAAN дружнім та союзним країнам. Про це повідомив гендиректор TUSAŞ (турецька аерокосмічна компанія) Мехмет Деміроглу. Про це пише видання Star.

«На першому етапі ми плануємо виготовити більше 100 KAAN для ВПС Туреччини. Ми прагнемо виробляти хоча б таку кількість для дружніх і союзних країн. Я б, напевно, не помилився, якби сказав, що для ми будемо виробляти ще 150 KAAN», – сказав Мехмет Деміроглу.

«Можу сказати, що в найближчі роки ми плануємо виготовити всього 250-300, за умови, що в першу чергу будемо забезпечувати потреби власних ВПС», – додав він.

За його словами, близько п'яти країн виявили серйозний інтерес до турецьких винищувачів.

KAAN – турецький винищувач п'ятого покоління, що створений держкомпанією аерокосмічної індустрії Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) в рамках програми TF-X Вартість програми може коштувати 10 мільярдів доларів. Прототип винищувача здійснив свій перший політ у лютому 2024 року.

«Цей інтерес став помітнішим після першого польоту. Візит міністра оборони Саудівської Аравії Халіда бін Салмана до TUSAŞ та його детальний інтерес до наших проектів, особливо до KAAN, є показником цього. Є й інші країни, які цікавляться KAAN», – повідомив керівник TUSAŞ.

Водночас підприємець підтвердив, що Туреччина продовжує докладати зусиль до створення винищувачів нового покоління.

«Наша мета – продовжити виробництво KAAN з двигуном, який буде підтримувати літаки 5-го і 6-го поколінь на початку 2030-х років.... Ми створюємо цей двигун. Я не кажу, що це легко зробити. Ми одна з чотирьох країн світу, яка виробляє винищувачі 5-го покоління», – запевнив Деміроглу

Нагадаємо, держдепартамент США 26 січня, повідомив Конгрес США про схвалення продажу Туреччині винищувачів F-16 на суму $23 млрд, а також супутній продаж сучасних винищувачів F-35 Греції на суму $8,6 млрд. Угода з Туреччиною включає 40 нових F-16 і обладнання для модернізації 79 літаків F-16, які вже є у країни.