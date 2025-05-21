«Продовжуємо працювати над посиленням тиску на РФ». Сибіга зустрівся з Калас

Сибіга: Санкції є ефективним інструментом для зменшення військового бюджету Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з главою європейської дипломатії Каєю Каллас. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Я був радий зустрітися з Каєю Каллас, щоб подякувати їй за запрошення на сьогоднішнє засідання Ради ЄС у закордонних справах та прийом на полях Третьої міністерської зустрічі ЄС-Африканський Союз. Ми продовжуємо працювати над посиленням тиску на Росію. Санкції є ефективним інструментом для зменшення військового бюджету Росії та примушення її до миру», – написав Сибіга.

За його словами, країни-члени ЄС вже виділили дві третини з 2 мільйонів артилерійських снарядів. Сибіга зазначив, що триває робота над тим, щоб якнайшвидше забезпечити решту.

«Я дякую Каї за її важливу ініціативу.Цей критичний період вимагає сміливих і великих рішень як для стримування Росії, так і для просування вступу України до ЄС. Ми погодилися з необхідністю просувати обидва процеси вперед», – зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту».

За словами Каллас, нові обмежувальні заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. «Ми готуємо ще більше санкцій проти Росії. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь», – наголосила вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу. За його словами, Україна та країни-партнери працюють із США, щоб Сполучені Штати могли підготувати санкції проти Росії.