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Віткофф і Кушнер погодилися приїхати до Києва. FT розкрила, коли можливий візит

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Віткофф і Кушнер погодилися приїхати до Києва. FT розкрила, коли можливий візит
Віткофф і Кушнер можуть прибути до Києва протягом найближчих двох тижнів
фото: Reuters

За даними Financial Times, спецпосланці Дональда Трампа мають активізувати дипломатичні зусилля щодо припинення війни

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уперше погодилися відвідати Київ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, домовленості про майбутній візит були досягнуті після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні.

Як зазначає Financial Times із посиланням на обізнані джерела, поїздка має стати частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення російсько-української війни.

За оцінками команд Трампа та Зеленського, Віткофф і Кушнер можуть прибути до Києва протягом найближчих двох тижнів. Водночас остаточну дату візиту ще не визначено, а плани можуть змінитися.

За даними FT, український президент ще минулого тижня обговорював із Віткоффом і Кушнером можливість відновлення дипломатичних контактів.

Видання також зазначає, що нинішній етап відносин між Києвом і Вашингтоном суттєво відрізняється від попереднього періоду напруженості. За словами співрозмовників FT, тривала робота радників обох президентів сприяла зміні підходу Дональда Трампа до війни в Україні.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також виступив перед американськими сенаторами в Капітолії. Того ж дня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії та країн, які купують російські енергоносії. Автори документа заявляють, що його мета – посилити економічний тиск на Кремль і змусити Росію припинити війну проти України.

За повідомленням Politico, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зумів переконати американських політиків, що Україна здатна перемогти Росію, а також суттєво змінив ставлення до Києва серед представників влади США.

Ба більше Трамп написав, що для нього було честю зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. «Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре», – заявив Трамп.

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Теги: переговори Дональд Трамп Джаред Кушнер Стів Віткофф

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