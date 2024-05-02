У Тель-Авіві затримали чоловіка, який намагався напасти на кортеж Нетаньягу

Наразі чоловіка підозрюють у спробі нападу на кортеж Нетаньягу. Його вже доставили до поліцейської дільниці

Ізраїльські поліцейські сьогодні, 2 травня, затримали чоловіка, який намагався напасти на кортеж прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє ynet.

Зазначається, що 58-річний чоловік, який їхав на автомобілі паралельно кортежу Нетаньяху, махав руками і кричав, намагаючись наблизитись ближче до кортежу, його зупинили охоронці прем'єра і поліцейські.

Наразі чоловіка підозрюють у спробі нападу на кортеж Нетаньягу. Його вже доставили до поліцейської дільниці.

Нагадаємо, 31 березня прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу провели операцію з видалення грижі. Вона пройшла успішно. Про це повідомили в канцелярії глави ізраїльського уряду та лікарі.

За даними Офісу прем'єр-міністра, грижа була виявлена під час планового огляду в суботу ввечері. У канцелярії не повідомили, в якій саме частині тіла була виявлена грижа.

Під час операції 74-річний Нетаньягу перебував під загальним наркозом. На час операції прем’єра його обов’язки виконував міністр юстиції Ярів Левін.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія оборони Ізраїлю не відмовиться від плану штурмувати місто Рафах, що на кордоні сектора Гази з Єгиптом.

Раніше армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектору Гази.