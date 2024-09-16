Без ризику війни не буває: Столтенберг про далекобійні удари по Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи дискусії серед держав-членів стосовно далекобійних ударів України по російській території, підкреслив, що воно залежатиме від рішень окремих союзників

Генсек Альянсу, який незабаром має покинути цю посаду, привітав публічні дискусії останніх днів стосовно можливого дозволу Україні завдавати ударів про російській території далекобійною зброєю

Країни Заходу окремо ухвалюватимуть рішення про зняття обмежень для України на використання переданої їй зброї для ударів по Росії. Про це Столтенберг повідомив в інтерв'ю радіостанції LBC.

Йдеться, зокрема, про обговорення можливості використання далекобійних ракет Storm Shadow, що наразі ведуть Велика Британія, США та інші союзники. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зазначив, що переговори щодо цього питання тривають, а рішення буде ухвалюватися спільно з міжнародними партнерами.

Столтенберг підкреслив, що, хоча він підтримує такі переговори, остаточне рішення залишатиметься за кожною окремою країною. Він також наголосив на відсутності варіантів без ризику у війні проти Росії.

«У нас повномасштабна війна в Європі, розв'язана Москвою. У цій війні немає безризикових варіантів. Але я, як і раніше, вважаю, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)» – зазначив Столтенберг.

Генсек відреагував на заяву міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі про те, що його країна веде переговори із США та союзниками щодо зняття обмежень для ЗСУ на використання далекобійних ракет Storm Shadow.

Нагадаємо, війна Росії проти України: Столтенберг визнав помилку НАТО.