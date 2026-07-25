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Білий дім застеріг Україну від атак на неросійські судна, – WSJ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Білий дім застеріг Україну від атак на неросійські судна, – WSJ
Американська нафтова компанія попросила Трампа захистити її бізнес
фото: Bloomberg

Позицію адміністрації Трампа сформували після звернення американської нафтової компанії

Американська нафтова компанія Chevron звернулася до Білого дому через наслідки українських атак у Чорному морі, які впливають на її нафтовий бізнес у Казахстані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Генеральний директор Chevron Майк Вірт обговорив із представниками адміністрації США ризики для бізнесу компанії після того, як українські безпілотники атакували район поблизу російського порту Новоросійськ. Під час атаки були пошкоджені чотири танкери, зокрема судно, зафрахтоване Chevron. 

Новоросійськ є кінцевою точкою Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), через який експортується казахстанська нафта. Chevron належить 15% у Каспійському трубопровідному консорціумі, а трубопровід забезпечує близько 2% світових поставок нафти. Через обмеження експорту Казахстан уже змушений скорочувати видобуток.

Як пише WSJ, після консультацій із представниками Chevron адміністрація Трампа застерегла Україну від атак на неросійські судна в акваторії Чорного моря. «Адміністрація розглядає КТК як життєво важливий канал постачання енергоносіїв із Казахстану на європейські ринки, який слугує альтернативою російським ресурсам», – цитує видання американського посадовця.

Для Chevron можливе припинення експорту може обернутися значними втратами. Компанії належить 50% акцій нафтового родовища Тенгіз, яке забезпечує близько 12% її світового видобутку – приблизно один мільйон барелів нафти на добу.

Раніше Chevron інвестувала близько $48 млрд у розширення цього проєкту. За оцінкою аналітиків, якщо атаки, що впливають на роботу КТК, триватимуть, Chevron може бути змушена скоротити видобуток на Тенгізі через обмежені можливості для зберігання нафти. Водночас аналітик Пол Ченг припустив, що з огляду на позицію США Україна, ймовірно, зосередиться на інших, менш політично чутливих цілях.

Ситуацію на світовому нафтовому ринку також ускладнюють атаки хуситів у Червоному морі та напруженість навколо Ормузької протоки. Попри це, завдяки зростанню цін на нафту Chevron і ExxonMobil, за прогнозами, можуть відзвітувати про рекордні прибутки за другий квартал.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня українські безпілотники атакували район Новоросійська, де розташований термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. Після ударів з'явилася інформація про пошкодження кількох танкерів і тимчасові перебої з відвантаженням казахстанської нафти через порт.

Раніше Україна та США підписали заяву, яка відкриває можливість експорту українських повітряних, морських і наземних безпілотників до Сполучених Штатів для військових випробувань. Документ закладає основу для майбутньої співпраці у сфері безпілотних систем і в перспективі може передбачати спільне виробництво українських бойових дронів на території США.

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Теги: нафта США Казахстан

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