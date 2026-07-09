Зеленський: збільшилась кількість охочих бачити Україну в НАТО

НАТО визнає, що обороноздатність альянсу з Україною буде тільки вигравати – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед країн-членів альянсу побільшало прихильників вступу України до НАТО.

За словами українського лідера, це пов'язано насамперед із визнанням бойових можливостей української армії та розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів після саміту НАТО в Анкарі, пише «Главком».

За словами Зеленського, дискусія щодо членства України в альянсі триває вже не місяці, а роки.

«Передусім хочу сказати, що дійсно за достатньо тривалий час, коли всі лідери обговорюють, чи буде Україна в НАТО чи не буде, – а цей час вимірюється не годинами, не місяцями, а роками, я думаю, що зараз збільшилася кількість голосів, які відкрито хочуть бачити Україну в НАТО», – сказав президент.

Глава держави наголосив, що дедалі більше союзників визнають рівень українського оборонно-промислового комплексу та Збройних сил.

«Усі підкреслюють, що український оборонно-промисловий комплекс уже на рівні НАТО і є одним із найкращих. Так само – і наша армія. НАТО визнає, що обороноздатність альянсу з Україною буде лише вигравати», – зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що партнери високо оцінюють український досвід ведення сучасної війни та оборонні технології. «Нашу армію всі поважають, Україну всі поважають, наші технологічні компанії всі поважають і хотіли б посилитися Україною», – додав глава держави.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саміт НАТО в Анкарі став свідченням нового рівня єдності між союзниками та формування нового відчуття відповідальності європейських країн за безпеку Альянсу. За його словами, результати зустрічі перевершили очікування.

Як повідомлялось, саміт НАТО в Анкарі став важливим дипломатичним успіхом для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Анкара не лише змогла зміцнити свій авторитет в Альянсі, а й отримала шанс перезапустити відносини зі США після кількох років напруженості.

Нагадаємо, Україна і НАТО ніколи не були такими близькими, ні в плані політичної взаємодії, ні практичного співробітництва, а діалог не був таким інтенсивним і заснованим на довірі, як зараз. Однак є сила, яка надійно продовжує утримувати Україну поза Альянсом.

Як інформує «Главком», про це йдеться в матеріалі The Telegraph. Видання зазначило, що Україні постійно доводиться вигадувати формати та приводи, щоб донести свою позицію до союзників і краще зрозуміти їхні підходи. Однак є низка країн, які вже психологічно сприймають Україну як члена НАТО і самі пропонують постійний зв'язок або навіть координацію.