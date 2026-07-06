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ППО для України. Генсек НАТО зробив заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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ППО для України. Генсек НАТО зробив заяву
Марк Рютте схвально висловився про далекобійні удари України по об'єктах російського ВПК та енергетики
фото: Reuters

Марк Рюте: «Україна змінює динаміку на полі бою»

Україна має отримати від НАТО та інших партнерів усе необхідне для боротьби з РФ, особливо це стосується засобів протиповітряної оборони. Як інформує «Главком» із посиланням на «Укрінформ», про це на пресконференції в Анкарі напередодні саміту НАТО заявив генсек альянсу Марк Рютте.

«Україна змінює динаміку на полі бою завдяки хоробрості, відданості та винахідливості Збройних сил», – наголосив Рютте.

Генсек НАТО нагадав про необхідність постійної підтримки України з боку альянсу, «особливо, коли йдеться про протиповітряну оборону».

«Усі союзники мають зробити все можливе, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Тому що безпека України так тісно пов’язана з нашою власною», – підкреслив очільник НАТО.

На його думку, невибіркові удари Росії по цивільному населенню є ознакою «відчаю», але це «не той шлях, яким Росія може виграти цю війну».

Крім того, Рютте схвально висловився про далекобійні удари України по об'єктах російського ВПК та енергетики, а також відзначив успіхи Сил оборони на фронті.

Нагадаємо, 7-8 липня в Анкарі відбудеться саміт НАТО, у якому візьмуть участь лідери держав Альянсу. Очікується, що Дональд Трамп проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, а також візьме участь у переговорах щодо подальшої підтримки України та посилення оборонних спроможностей країн НАТО.

До відома, міністр оборони України Михайло Федоров заявив про критичний дефіцит ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot та повідомив, що Міністерство оборони розпочинає переговори із країнами-партнерами щодо їхньої термінової передачі зі складів.

Зазначимо, що запаси ракет для систем ППО в Україні наразі залишаються низькими. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що для перехоплення балістичних ракет необхідно мати запас ракет-перехоплювачів. За його словами, систем Patriot в Україні достатньо, однак потрібне постійне постачання ракет до них.

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Теги: НАТО системи ППО Марк Рютте

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