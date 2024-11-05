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Болгарська опозиція вимагає провести розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Болгарська опозиція вимагає провести розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах
Раніше болгарські ЗМІ повідомляли про те, що відсоток голосів, отриманий Пеєвським, є результатом фальсифікації результатів голосування
фото з відкритих джерел

Більшість провідних партій Болгарії закликають до перерахунку голосів на дострокових виборах у жовтні

Опозиційні партії Болгарії вимагають розслідування ймовірних фальсифікацій на нещодавніх виборах, вказуючи на партію олігарха Деляна Пеєвського. Про це повідомляє Balkan Insight.

Більшість провідних партій Болгарії закликають до перерахунку голосів на дострокових виборах у жовтні через побоювання, що фальсифікація бюлетенів вплинула на результати виборів. Правоцентристська партія ГЄРБ здобула перемогу, отримавши 26,3% голосів виборців. Вибори призвели до розпаду переважно етнічного турецького Руху за права і свободи на дві нові конкуруючі фракції.

Співлідер партії «Ми продовжуємо зміни» Кирил Пєтков заявив по телебаченню, що «щонайменше 9% (голосів) були куплені», звинувативши «Рух за права і свободи – Новий початок» у фальсифікації виборів і стверджуючи, що лідер партії, олігарх Делян Пеєвський, який перебуває під міжнародними санкціями, ймовірно, вплинув на результати голосування по всій країні.

Раніше партія «Ми продовжуємо зміни» і союзницька партія «Демократична Болгарія» заявили, що звернуться до Конституційного суду з вимогою повного перерахунку голосів. За словами партійних лідерів, до 5% поданих голосів були визнані недійсними, зазначивши, що в той час, як в деяких регіонах явка виборців була низькою, в інших вона досягала 80%.

Партія «Рух за права і свободи – Новий Початок» виникла після того, як раніше «Рух за права і свободи» розділився на дві партії: «Рух за права і свободи – Новий Початок» на чолі з Пеєвським та «Альянс за права і свободи» на чолі з засновником «Руху за права і свободи» Ахмедом Доганом.

Попри скромні кампанії, обидві партії отримали високі результати. «Новий початок» отримав 11,5% голосів, а «Альянс» – 7,4%, що перевищило показники, оцінені соціологічними агентствами.

Болгарські ЗМІ повідомляли про те, що відсоток голосів, отриманий Пеєвським, є результатом фальсифікації результатів голосування. У ЗМІ також просочилися відеозаписи, на яких працівники виборчих дільниць відкрито обговорюють квоти голосів, яких необхідно досягти. Пеєвський не прокоментував ці звинувачення.

Якщо Конституційний суд визнає нелегітимним останній результат виборчого циклу в Болгарії, який триває з 2021 року, нові вибори будуть організовані через два місяці. Але для того, щоб суд виніс рішення з цього питання, п'ята частина депутатів парламенту повинна підписати відповідну петицію.

Попри те, що спочатку повідомлялося про зростання кількості випадків фальсифікацій, Міністерство внутрішніх справ визнало вибори чесними.

До слова, 27 жовтня громадяни Болгарії пішли на виборчі дільниці на сьомі позачергові парламентські вибори за чотири роки.

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Теги: Болгарія вибори в Болгарії опозиція

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