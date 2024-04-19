Придністровські маріонетки Кремля хочуть розмістити «миротворців» на підконтрольній Кишиневу території

Миротворча місія представлена військовими з боку Росії, з боку так званої «ПМР», яка контролюється Росією та Молдови

Придністровська сторона, яка де факто озвучує позицію росіян, хоче розмістити контингент поблизу Дубосарської ГЕС

Представники Придністров’я в Об’єднаній Контрольній Комісії (ОКК) з розміщення миротворчого контингенту у зоні безпеки між окупованим Придністров’ям та підконтрольною частиною Молдови, запропонували розмістити «миротворців» ще й на підконтрольній Кишиневу території. Про це «Главкому» підтвердили джерела в ОКК.

В анонімних каналах месенджера Telegram з’явилася інформація, що так звана придністровська сторона, яка де факто озвучує позицію росіян, запропонувала розширити миротворчу місію й розмістити контингент ще й на підконтрольній Кишиневу території – поблизу Дубосарської ГЕС.

Джерела «Главкома» у ОКК пояснили, що таке рішення навряд чи буде ухвалене й консенсусу з цього приводу не буде.

«Зробили заяву, буду розглядати в цей четвер, консенсусу з цього приводу не буде… Звичайно, що Молдова не підтримає, хоча позиції ще немає», – повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, миротворча місія представлена військовими з боку Росії, з боку так званої «ПМР», яка контролюється Росією та Молдови.

До слова, глава Одещини оцінив ризики з боку невизнаного Придністров’я та Гагаузії. Керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що на кордоні з Молдовою є зведені фортифікаційні споруди, а вся прикордонна ділянка під постійним моніторингом.

До слова, голова (башкан) Гагаузії, автономного регіону Молдови, Євгенія Гуцул заявила, що під час своєї поїздки у Росію домовлялася про дешевий газ для Гагаузії напряму від «Газпрому» та про «бонуси до заробітних плат» мешканцям регіону.

Також в Інституті вивчення війни вважають, що Кремль намагається використати проросійських діячів у Молдові для дестабілізації молдовської демократії та суспільства.