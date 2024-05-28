Закон про іноагентів. Президентка Грузії закликає громадян провести у країні референдум

Зурабішвілі звернулася, за допомогою відеозв'язку, до мітингувальників, які зібралися біля парламенту

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала суспільство готуватися до виборів 26 жовтня, а також до проведення референдуму щодо майбутнього країни. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Сьогодні, 28 травня, парламент подолав вето Зурабішвілі і остаточно ухвалив закон про іноагентів. За її словами, 84 депутати «не зможуть змінити майбутнє цієї країни».

«Нині я вам скажу, що нам потрібно зробити. Вони натиснули кнопку та вписали своє ім'я на сторінці історії, ми повинні зараз зробити все, щоб підготуватися до 26 жовтня, яке буде нашою відповіддю на сьогодні. Ви злитесь сьогодні? Зліться, але почнімо робити справу, насамперед ми маємо спочатку підготувати справжній референдум», – сказала президентка.

Зурабішвілі закликала мітингувальників розпочати збір підписів для проведення референдуму.

«Молоді люди, які перебувають тут, після того, як ви зберете підписи і принесете їх мені, другою важливою справою буде захист виборів там, де це необхідно, тому що ваша мобілізація, ваші півмільйона голосів, а також щонайменше півмільйона голосів нашої діаспори – ось що вирішить (результат - ред.) виборів 26 жовтня», – заявила президентка.

Відповідно до Конституції Грузії, президент уповноважений на вимогу парламенту, уряду або не менше 200 тисяч виборців призначити референдум з питань, визначених Конституцією та законом, протягом 30 днів після надходження вимоги щодо його проведення.

В законі «Про референдум» зазначено, що «референдум проводиться на всій території Грузії». При цьому плебісцит – опитування, результати якого мають рекомендаційний характер, призначає не президент, а прем'єр-міністр Грузії.

Нагадаємо, грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон «Про прозорість іноземного впливу».

Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон протягом трьох днів передається президенту Грузії. Зурабішвілі протягом п'яти днів може підписати й опублікувати його. Якщо Зурабішвілі відмовиться від підписання, закон у п'ятиденний термін підпише й опублікує голова парламенту – Шалва Папуашвілі. Це означає, що закон про іноагентів у Грузії набуде чинності на початку червня.

До слова, США у відповідь на грузинський закон про іноземних агентів запроваджують нові візові обмеження щодо Грузії та починають перегляд двосторонньої співпраці між країнами.

Обмеження у видачі віз для Грузії стосуватиметься осіб, відповідальних або причетних до підриву демократії в Грузії, а також членів їхніх сімей. Це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування.