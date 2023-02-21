Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін не запросив на своє послання Пригожина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін не запросив на своє послання Пригожина
Російського бізнесмена Євгена Пригожина неофіційно називають «кухарем Путіна»
фото з відкритих джерел

Ватажок ПВК «Вагнера» розповів, що дивитиметься виступ президента Росії у ЗМІ

Власник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євген Пригожин повідомив, що він та інші представники ПВК не отримували запрошення на виступ президента РФ Володимира Путіна зі зверненням до Федеральних зборів. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба російського бізнесмена.

З посланням Путіна засновник ПВК і його найманці, за словами самого Пригожина, ознайомляться у ЗМІ, як і всі прості росіяни.

«Ні. На послання мене не запросили. Я чи мої співробітники ніколи не брали участі в заходах такого формату. І цього разу брати участь не плануємо», – стверджує Пригожин.

Він додав, що ПВК «Вагнера» є чим займатися, адже вони працюють під Бахмутом на Донеччині. 

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК «Вагнера» під час вербування розповів про перевагу ЗСУ над російською армією – Кремль здав Херсон: Пригожин уперше пішов проти Путіна (відео).

Зауважимо, власник «Вагнера» визнав великі проблеми на фронті: бракує боєприпасів.

До слова, Пригожин прокоментував оточення ЗСУ на півночі Бахмута.

Як відомо, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Раніше повідомлялося, що Путін готує звернення на річницю вторгнення.

Крім того, депутати держдуми розповіли, що президент РФ присвятить особливу увагу питанням про хід війни в Україні.

Читайте також: «Чума», якої бояться Путін та Пригожин
Теги: путін ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика Британія продовжує підтримувати Україну
Велика Британія постачатиме Україні далекобійні боєприпаси – Сунак
18 лютого, 14:57
Путін здатний розпочати війну де завгодно
Чому Путіна треба зупинити саме зараз
16 лютого, 16:27
Поразка Путіна близько? Лукашенко істерично звернувся до світу
Поразка Путіна близько? Лукашенко істерично звернувся до світу
16 лютого, 12:20
Втрата ринку Європи буде означати необхідність везти вантажі на край світу та оплачувати цей транспорт, зменшуючи свій прибуток
Ембарго на нафту. Путіна позбавили прибутків
7 лютого, 12:10
Україна очікує нападу в лютому, оскільки РФ любить символізм
Резніков розповів, коли можна чекати нового нападу Росії
5 лютого, 16:10
Олександр Мотиль
Олександр Мотиль: Путіна чекає доля Чаушеску
4 лютого, 21:05
Путін намагався налякати Байдена
Байден хотів працювати з Путіним, як психотерапевт, але пацієнта вже було не зупинити
29 сiчня, 18:19
Путінська Росія та Туреччина Ердогана зазнали поразки
Швеція знущається над Ердоганом та Путіним
29 сiчня, 10:09
Серед болгарського суспільства досі поширені проросійські погляди
Грозєв розказав, як оголошення його у розшук Росією вплинуло на болгарське суспільство
21 сiчня, 13:40

Політика

РФ розробила план захоплення Білорусі: план повної окупації до 2030 року
РФ розробила план захоплення Білорусі: план повної окупації до 2030 року
Байден відвідав Україну: Кремль відреагував
Байден відвідав Україну: Кремль відреагував
На українських танкістів повісили «нацистське» тавро: роспропаганда запустила черговий фейк
На українських танкістів повісили «нацистське» тавро: роспропаганда запустила черговий фейк
Послання Путіна: пряма трансляція
Послання Путіна: пряма трансляція
Лукашенко перед виступом Путіна взявся перевіряти ППО та стягувати військову техніку
Лукашенко перед виступом Путіна взявся перевіряти ППО та стягувати військову техніку
У Туреччині чекають нових землетрусів: сейсмолог повідомив деталі
У Туреччині чекають нових землетрусів: сейсмолог повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
14K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
14K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
11K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава
7798
Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото)
6762
Візит Байдена до Польщі і жахливі наслідки чергових землетрусів у Туреччині – головне за ніч

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту