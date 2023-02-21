Путін не запросив на своє послання Пригожина

Ватажок ПВК «Вагнера» розповів, що дивитиметься виступ президента Росії у ЗМІ

Власник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євген Пригожин повідомив, що він та інші представники ПВК не отримували запрошення на виступ президента РФ Володимира Путіна зі зверненням до Федеральних зборів. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба російського бізнесмена.

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З посланням Путіна засновник ПВК і його найманці, за словами самого Пригожина, ознайомляться у ЗМІ, як і всі прості росіяни.

«Ні. На послання мене не запросили. Я чи мої співробітники ніколи не брали участі в заходах такого формату. І цього разу брати участь не плануємо», – стверджує Пригожин.

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Він додав, що ПВК «Вагнера» є чим займатися, адже вони працюють під Бахмутом на Донеччині.

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК «Вагнера» під час вербування розповів про перевагу ЗСУ над російською армією – Кремль здав Херсон: Пригожин уперше пішов проти Путіна (відео).

Зауважимо, власник «Вагнера» визнав великі проблеми на фронті: бракує боєприпасів.

До слова, Пригожин прокоментував оточення ЗСУ на півночі Бахмута.

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Як відомо, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Раніше повідомлялося, що Путін готує звернення на річницю вторгнення.

Крім того, депутати держдуми розповіли, що президент РФ присвятить особливу увагу питанням про хід війни в Україні.