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Франція отримає від ЄС гроші з російських активів для передачі зброї Україні

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Франція отримає від ЄС гроші з російських активів для передачі зброї Україні
Франція візьме участь у реалізації нової програми підтримки України в рамках Європейського фонду миру
фото з відкритих джерел

Євросоюз виділить Франції 300 млн євро доходів від заморожених російських активів

Франція отримає 300 млн євро з доходів від заморожених російських активів, які Євросоюз спрямує на постачання озброєння для України. Це частина нової програми підтримки, що реалізується в рамках Європейського фонду миру. Про це повідомило Міністерство оборони Франції.

Загалом, програма передбачає використання 1,4 млрд євро для придбання військового обладнання, необхідного для підтримки українських Збройних сил. Зокрема, кошти підуть на закупівлю боєприпасів, артилерійських систем та протиповітряного обладнання від французьких виробників. Очікується, що до кінця 2024 року Франція поставить відповідну військову допомогу на суму 300 млн євро.

«Це дозволить наростити виробничі потужності французької промисловості на підтримку України», – зазначили у французькому Міністерстві оборони.

Цей крок став черговим проявом підтримки України в її боротьбі проти російської агресії з боку Європейського Союзу.

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Теги: Франція

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