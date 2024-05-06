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Франція відправить посла на «інавгурацію» Путіна – Reuters

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Франція відправить посла на «інавгурацію» Путіна – Reuters
За результатами проведення «виборів» Путін буде керувати Росією до 2030 року
фото: росЗМІ

Париж відправить свого посла на «інавгурацію» диктатора, на відміну від інших європейських країн

Франція відправить свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters із посиланням на французьке дипломатичне джерело.

Агентство зазначає, що рішення Парижа свідчить про потенційний розкол у західному таборі, оскільки деякі країни, в тому числі країни Балтії, рішуче виступають проти надання Путіну будь-якої форми легітимності.

«Франція буде представлена своїм послом в Росії», – повідомило дипломатичне джерело Reuters.

Агентство також зауважило, що Париж раніше засудив контекст репресій, в якому проходили «вибори», позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію «виборів» на окупованих територіях України. Франція вважає їх порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

Як відомо, 71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року. Так звані вибори мали консолідувати російське суспільство у питаннях, що стосуються війни, та відновити імідж диктатора як втілення стабільності – NYT опублікував п'ять висновків щодо «перемоги Путіна».

Як повідомлялося, Німеччина не збирається делегувати своїх представників на «інавгурацію» Путіна. «Німеччина не братиме участь у цьому заході», – зазначила речниця МЗС Німеччини Катрін Дешауер.

До слова, посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський не буде присутній на церемонії «інавгурації» президента Росії Володимира Путіна, що відбудеться у вівторок, 7 травня. Про це повідомив  міністр закордонних справ республіки Радослав Сікорський

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Теги: путін Франція посол інавгурація

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