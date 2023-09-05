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Після зустрічі із Ердоганом Путін чекає на ще одного свого друга

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Після зустрічі із Ердоганом Путін чекає на ще одного свого друга
Лідери Москви та Пекіну можуть особисто зустрітись вдруге за цей рік
фото з відкритих джерел

Кремль підтвердив, що готує нову зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

Рупор Кремля і прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін готується до зустрічі із Сі Цзіньпіном. За його словами, дата зустрічі Володимира Путіна з лідером Китаю поки що узгоджується. 

«Ми поки що не анонсуємо конкретні дати. Оскільки графік контактів на різних рівнях дуже насичений, і по лінії міністерств, і, звичайно ж, на найвищому рівні, то протягом року зараз узгоджуються дати двостороннього спілкування», – прокоментував Пєсков. Також він додав, що російська сторона своєчасно інформуватиме про зустріч лідерів двох країн.

Нагадаємо, остання зустріч лідерів двох держав відбувалась навесні. Так, 20 березня, прилетів лідер Китаю Сі Цзіньпін. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Під час розмови з Сі Цзіньпіном російський диктатор заявив, що нібито Росія готова до переговорів з Україною, а також обіцяє розглянути китайський «мирний план». Диктатор також додав, що нібито з повагою ставиться до пропозицій Китаю по урегулюванню «української кризи», як називає війну в Україні Пекін. Окрім цього, Сі Цзіньпін назвав Путіна своїм «дорогим другом».

До слова, вчора президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган провели довгоочікувані переговори у Сочі. Зустріч відбулася у Зеленій залі корпусу «Імперіал» сочинського санаторію «Русь». Цікаво, що Путін зустрів Ердогана у санаторії «Русь» уже не вперше. Турецький лідер приїжджав сюди ж на переговори трохи понад рік тому.

Незважаючи на курйози та привітну атмосферу, Ердоган не зміг переконати Путіна відновити зернову угоду. Після зустрічі Путін та Ердоган вийшли на пресконференцію. За її результатами стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Президент РФ сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

Також відомо, що на зустрічі Ердоган і Путін обговорили товарообіг між Туреччиною та Росією. Зараз він становить $62 млрд, його планують довести до $100 млрд на рік. Президенти також обговорили перехід на взаємні розрахунки у національних валютах і створення газового хабу в Туреччині.

Хоч Ердоган та Путін не домовились, але смачно поїли. У мережі з’явилося меню робочого обіду під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Сочі. Його опублікували місцеві Telegram-канали. У меню дві закуски, суп, дві гарячих страви на вибір і десерт. Так, із закусок представлені салат з підкопченої форелі з огірком і авокадо і барабулька з томатом і топінамбуром. Далі – суп-харчо з яловичиною.

Таке меню було значно скромнішим, ніж під час візиту до Росії  Сі Цзіньпіна. Тоді до меню увійшли закуска з далекосхідних продуктів, млинці з перепілкою та грибами, юшка зі стерляді, шербет із гранату, печорська нельма з овочами та оленина з вишневим соусом та десерт «Павлова».

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган росія путін президент диктатор переговори Дмитро Пєсков Сі Цзіньпін

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