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Трамп розповів, яку записку отримав від Сі Цзіньпіна після замаху

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Трамп розповів, яку записку отримав від Сі Цзіньпіна після замаху
Трамп розповів про послання від Сі під час виступу на передвиборчому заході у штаті Мічиган
фото: Reuters

Трамп: «Я дуже добре ладнав із президентом Сі»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп після замаху минулого тижня отримав послання від лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє Reuters.

Трамп розповів про послання від Сі під час виступу на передвиборчому заході у штаті Мічиган, який став першим для нього після пережитого замаху.

«Сі написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося», – зазначив Трамп.

Обговорюючи свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства, він згадав про лист Сі.

«Я дуже добре ладнав із президентом Сі», – підкреслив ексочільник США.

Під час виступу він також згадував послання від інших світових лідерів після замаху.

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому. 

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. 

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени. 

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Теги: Дональд Трамп Сі Цзіньпін

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