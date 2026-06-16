Глава МЗС Туреччини у Москві висловився про завершення війни в Україні

Глава МЗС Туреччина Хакан Фідан заявив, що Анкара не відмовляється від ролі посередника

Анкара заявила про готовність і надалі сприяти переговорам між Києвом та Москвою

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Москви заявив, що Анкара готова й надалі підтримувати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Anadolu.

У межах поїздки до російської столиці глава турецької дипломатії провів зустрічі з радниками президента РФ Володимиром Медінським та Ігорем Левітіним.

Під час переговорів сторони обговорили широкий спектр міжнародних питань, зокрема ситуацію на Кавказі, Близькому Сході, у Центральній Азії та Африці. Окрему увагу було приділено війні в Україні. «Туреччина, як і раніше, продовжить надавати будь-яку підтримку врегулюванню українського питання», – заявив Фідан.

За його словами, бойові дії необхідно завершити якнайшвидше, оскільки війна продовжує створювати додаткові ризики для регіональної безпеки та міжнародної стабільності.

Очільник турецького МЗС також висловив сподівання, що майбутні переговори між сторонами дадуть позитивний результат та наблизять політичне врегулювання конфлікту.

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров подякував Анкарі за її посередницькі зусилля. «Цінуємо щиру зацікавленість турецьких друзів сприяти пошуку справедливого, стійкого, довгострокового врегулювання ситуації навколо України», – сказав глава російського зовнішньополітичного відомства.

Туреччина від початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово виступала посередником у переговорах між Києвом та Москвою. Анкара також брала активну участь у реалізації Чорноморської зернової ініціативи та неодноразово пропонувала власний майданчик для проведення переговорів.

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що між Москвою та Києвом наразі немає офіційних каналів комунікації. Водночас він наголосив, що Росія готова до контактів, а також підтвердив зацікавленість Кремля у продовженні переговорного процесу щодо врегулювання війни в Україні.