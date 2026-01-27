Головна Світ Політика
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 27 січня 2026 року

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо Ірану та підвищив мита для Південної Кореї, у Сполучених Штатах через зимовий шторм загинули люди, виконувачка обов'язків президента Венесуели заявила, що з неї «досить» американських наказів, Росія атакувала Одесу безпілотниками,  постраждала жінка.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 січня:

Росія атакувала Одесу безпілотниками

РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч фото 1
фото: Одеська МВА

Вночі 27 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Лисак повідомив, що внаслідок чергової ворожої атаки на Одесу зафіксовано серйозні руйнування цивільної інфраструктури та поранення щонайменше трьох людей. У місті пошкоджено кілька багатоквартирних та приватних житлових будинків, що призвело до виникнення масштабних пожеж. Руйнувань також зазнали дитячий садочок та будівля церкви, розташована в самому центрі міста.

Зимовий шторм у США

РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч фото 2
фото: The Clarion-Ledger

Масштабна негода, що охопила значну частину Сполучених Штатів, призвела до трагічних наслідків. У восьми штатах, серед яких Техас, Теннессі та Нью-Йорк, зафіксовано щонайменше 12 смертей, спричинених штормами та аномальним холодом. Основною причиною летальних випадків стало переохолодження. 

Ситуація залишається критичною, оскільки понад 200 млн мешканців країни перебувають у зоні ризику через рекордно низькі температури, які, за прогнозами, триматимуть країну в полоні щонайменше до кінця тижня.

Трамп заявив про зміну ситуації в Ірані

РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч фото 3
фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив про суттєві зміни в розстановці сил навколо Ірану. За його словами, ситуація трансформується завдяки прибуттю в регіон потужного американського флоту, який він назвав «великою армадою». Трамп підкреслив, що це угруповання сил значно перевищує те, що було розгорнуто поблизу Венесуели.

Попри нарощування військової присутності, очільник Білого дому не виключає дипломатичного вирішення конфлікту. В інтерв’ю Axios він зазначив, що Тегеран виявляє зацікавленість у переговорах та неодноразово намагався вийти на зв’язок для обговорення можливої угоди. Водночас стало відомо, що нещодавно Трамп був за крок від наказу про нанесення ударів по іранських об'єктах, проте наразі відклав це рішення, надавши перевагу посиленню військового контингенту.

Родрігес заявила, що з неї «досить» наказів США

РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч фото 4
фото: AP

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з різкою критикою на адресу Вашингтона, закликавши іноземні держави припинити втручання у внутрішні справи країни. 

Під час звернення до працівників нафтової галузі в штаті Ансоатегі вона наголосила, що венесуельські політики мають самостійно вирішувати існуючі розбіжності та конфлікти без сторонніх наказів.

«Досить уже наказів Вашингтона політикам у Венесуелі», – сказала вона групі нафтовиків у місті Пуерто-ла-Крус на заході. Ця заява пролунала в період, коли влада готує серію реформ нафтового сектору та займається звільненням політичних в’язнів, намагаючись збалансувати тиск з боку адміністрації Дональда Трампа та очікування власних прихильників.

Трамп підвищив мита для Піденної Кореї

РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч фото 5
фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про підвищення імпортних мит для Південної Кореї з 15% до 25%. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у понеділок, 26 січня. Рішення набуває чинності негайно та стосується широкого спектра товарів, включаючи автомобілі, деревину та фармацевтичну продукцію.

Головною причиною санкцій стала відмова південнокорейського парламенту ратифікувати нову торговельну угоду. Трамп нагадав, що він та президент Південної Кореї Лі досягли «Великої угоди» ще 30 липня 2025 року, а згодом підтвердили її умови під час візиту президента США до Сеула 29 жовтня. Угода передбачала зниження американських тарифів до 15% в обмін на масштабні інвестиції з боку Сеула у розмірі $350 млрд та відкриття корейського ринку для американських товарів.

Інші важливі новини

